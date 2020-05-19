Изучите арт-инструкции от Вирджила Абло, Марины Абрамович, Йоко Оно и других героев из подборки Do it

Полезные и экспериментальные совет он собирал в течение 27 лет, а теперь для удобства поместил их все на одну ленту времени, которая охватывает период с 1993 года по настоящее время. Сайт проекта сообщает, что все инструкции можно «легко выполнить без подготовки или каких-то особых навыков, а также интерпретировать в любом, приятном для вас ключе».

Среди инструкций — советы о том, как стать президентом, вырастить сад, начать разбираться в музыке и готовке. Марина Абрамович дает свой рецепт выносливости, Йоко Оно учит загадывать желания, а арт-дуэт Gilbert&George (Гилберт Прош и Джордж Пассмор) раскрывают 10 правил, по которым должен жить каждый.

Изучите остальные советы и инструкции на официальном сайте проекта, в котором приняли участие художники, режиссеры, музыканты и другие деятели искусства. А здесь посмотрите интерактивное интервью с Хансом Ульрихом Обристом, в котором куратор рассказывает, как, зачем и почему взялся за такой проект.



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