Что происходит с сотрудниками: планируется ли сокращение штатов и премий? Для сотрудников государственных музеев премии особенно важны.

Это очень сложный вопрос. Понятно, что мы ни с кем не расстанемся по своей воле и, надеюсь, сохраним стопроцентный состав коллектива. Нас 1600 человек. Сокращения зарплат, которые определены бюджетом, не будет — но это лишь часть от тех выплат, которые сотрудники получают. Мы выплачиваем премии из денег, которые зарабатываем в течение летнего сезона. Так что, увы, доходы сотрудников несколько снизятся до той поры, пока музей не заработает в привычном режиме.

Сколько музей потеряет за этот сезон из-за отсутствия туристов и сколько уже потерял?

Не люблю цифр, но потери очень большие. С 25 апреля мы должны были начать работать и, соответственно, зарабатывать деньги, но этого не произошло. От государства мы получаем в год только 30% от того, что необходимо для содержания такого гигантского хозяйства. Бюджетные деньги частично покрывают расходы на зарплату сотрудникам, коммунальные услуги, охрану музея. Из собственных заработанных средств мы оплачиваем ремонтные и эксплуатационные расходы, за многое доплачиваем. В прошлом году 40% доходов музея обеспечивало посещение иностранными туристами, 60% – российскими, в итоге музей заработал порядка 3 миллиардов рублей. Но ведь хозяйство практически «безбрежное» — более ста памятников культурного наследия, 32 музея, пять огромных парков. Я часто говорю, что мы сейчас должны сохранить Петергоф «всем миром».