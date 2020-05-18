В конце апреля в Петергофе не состоялся традицонный запуск фонтанов — 9 мая был символически запущен фонтан «Самсон» — событие транслировалось онлайн. Редактор рубрики искусства «Собака.ru» поговорила с директором музея-заповедника Еленой Кальницкой о том, какую часть бюджета музей потеряет из-за пандемии, как сотрудники работали в парках и оранжереях этой весной и как происходит экспансия Петергофа в социальных сетях.
Директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая — о кризисе карантина: «70% процентов своего бюджета мы зарабатывали сами»
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Елена Кальницкая, фото из проекта Собака.ru Топ-50 2019 года
Начну с главного вопроса: запустят ли фонтаны Петергофа в этом сезоне?
Мы надеемся на открытие сезона, но пока не ясно, когда это произойдет. Сейчас фонтаны полностью готовы к запуску: еще ранней весной они прошли тестирование, которое подтвердило готовность фонтанной системы к сезону. 9 мая мы приняли решение запустить фонтан «Самсон» на Большом каскаде в непривычно пустом Нижнем парке — как символ памяти. Запуск транслировался по каналу «Россия» и в социальных сетях, все, кто это видел — плакали. Это в значительной степени заменило нам Весенний праздник фонтанов, который мы традиционно готовили с Кафедрой театрализованных представлений и массовых праздников Санкт-Петербургского государственного института культуры. Был написал сценарий для этого года, планировали привлечь детские коллективы. Наш добрый многолетний друг, народный артист Василий Герелло был готов выступить. Но, раз история не знает сослагательного наклонения, давайте говорить об этом празднике — в будущем времени.
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Запуск фонтана «Самсон» 9 мая 2020 года, который транслировался онлайн
Осенний праздник фонтанов, наш любимый мультимедийный спектакль — тоже не состоится. Мы и здесь подготовили сценарий — очень точный и важный, построенный на воспоминаниях людей, которые восстанавливали Петергоф после войны: их мысли, страдания, пути поиска. Мало кто сегодня осознает, что после войны шла своеобразная «борьба за дворцы»: многие считали, что в стране нехватка сил, денег, рабочих рук — не до роскоши. Предполагалось открыть во дворцах дома отдыха: разместить в парадных залах по сто человек и больше, на специальных встроенных конструкциях. Но здравый смысл и любовь — к Петергофу, к искусству, к людям – победили. Петергоф стал Петергофом. Нам казалось – так важно об этом рассказать… Но – не скрою – наши спектакли очень затратные, а спонсора сейчас найти крайне сложно. Нет у нас сегодня такой возможности. Делать праздники «виртуально» не вижу смысла: они рассчитаны на эффект присутствия, даже в записи они не производят такого впечатления, как на Большом каскаде.
Как парки готовили к новому сезону в условиях пандемии?
Огромные работы проведены в садах и парках, хотя сотрудникам пришлось очень сложно. Соблюдая все меры предосторожности, они высадили всю рассаду, и сейчас наши парки цветут. Пример трагикомический: понимая, что с финансами у нас будут проблемы, приняли решение, чтобы не покупать в будущем году огромное количество луковиц тюльпанов, специалисты обрезали те, что уже взошли, не дав им отцвести, как положено, но сохранив цветы для будущего года. Жаль, но это выход – в парках пусто, любоваться пока некому, а тюльпаны быстро отцветают. Умение понимать природу – это всегда путь вперед. В настоящее время проведена полная подготовка всех парков комплекса к открытию. Как только ограничения, связанные с коронавирусом, будут отменены, музей-заповедник «Петергоф» вернется к своему привычному режиму работы и, конечно, откроет двери для посетителей, но соблюдая все меры предосторожности.
Как музей работает сейчас и какие сотрудники выходят на работу?
В принципе, работает весь музей, выполняя свои три высоких миссии – изучать, хранить, популяризировать. Хранители музеев и экспозиций выходят на работу по графику, проверяют сохранность фондов и экспозиций. Работают технические службы эксплуатации, фонтаны протестированы и готовы к запуску. Парковая служба выполнила все свои задачи — парки цветут. Научная работа не прекращается, все трудятся дома. Популяризаторская увеличилась в разы: один за другим в социальные сети выходят проекты и посещаемость их растёт, в некоторых до 700%.
Как изменили условия труда сотрудников?
Сейчас при входе на рабочее место медицинские сестры измеряют температуру, маски носят все, даже те, кто в начале общей беды отнесся к этому скептически. У нас такие огромные территории, они так разбросаны, что пришлось составить очень четкий график: сначала медицинские работники проверяют сотрудников хозяйственных служб на «Деловом дворе», потом «транспортный цех», здание администрации. Это вопрос логистики, который мы постоянно обсуждаем со службой Охраны труда – такого опыта нет ни у кого. Мы приобрели маски и перчатки для всего персонала. Например, наши подрядчики, которые шили дворцовые шторы по собственной инициативе, предложили безвозмездно изготовить для нас 10 тысяч масок. И это самое ценное сейчас — партнерство и надежность.
Какие онлайн-активности придумал музей?
Несколько проектов, на мой взгляд, очень успешны. Прежде всего – детские. Наш детский центр «Новая ферма» проводит занятия, ни одного не пропущено. Достойно встретили День Победы: наш проект «От Петергофа сохранилось только небо» вобрал в себя документальные воспоминания людей, которые в 1944 году первые вошли в освобожденный Петергоф. Проект прекрасный по дизайну, современный и трогательный: люди пишут, что смотрят и плачут. Текст прочитал наш замечательный друг, народный артист, Николай Буров, ему – низкий поклон. В соцсетях идет проект по истории парка Александрия — императорской резиденции Николая I. Посты читают и задают вопросы сотни людей.
Ну, и я сама приняла участие в этой работе: придумала и записала на телефон 10 серий по истории Петергофа, назвала проект «О Петергофе – субъективно. Размышления директора». Уникальная возможность подумать, сопоставить судьбы и события и получить новое понимание петергофской повседневной жизни. Рада, что судьба дала такую возможность.
Есть ощущение, что люди устают от бесконечных стримов и активностей в социальных сетях. У Петергофа увеличилась онлайн-аудитория?
Facebook по сведениям от внутренних счетчиков соцсети, вырос на 523% по сравнению с «докарантинным» месяцем. Поменялась география подписчиков: на первое место вышла Москва, на втором — Петербург, далее идут Екатеринбург, Краснодар и Ростов-на-Дону. Самыми востребованными оказались прямые эфиры из временно закрытых музеев: записи прямого эфира из музея «Государевы потехи» посмотрели 200 тысяч человек, трансляцию из «Особой кладовой» — 140 тысяч. Прямую трансляцию в сети запуска фонтана «Самсон» на Большом каскаде одновременно «посетили» 40 602 человека. По опыту прошлых лет на праздник Победы в Нижний парк приходили до 20 тысяч гостей.
Что происходит с сотрудниками: планируется ли сокращение штатов и премий? Для сотрудников государственных музеев премии особенно важны.
Это очень сложный вопрос. Понятно, что мы ни с кем не расстанемся по своей воле и, надеюсь, сохраним стопроцентный состав коллектива. Нас 1600 человек. Сокращения зарплат, которые определены бюджетом, не будет — но это лишь часть от тех выплат, которые сотрудники получают. Мы выплачиваем премии из денег, которые зарабатываем в течение летнего сезона. Так что, увы, доходы сотрудников несколько снизятся до той поры, пока музей не заработает в привычном режиме.
Сколько музей потеряет за этот сезон из-за отсутствия туристов и сколько уже потерял?
Не люблю цифр, но потери очень большие. С 25 апреля мы должны были начать работать и, соответственно, зарабатывать деньги, но этого не произошло. От государства мы получаем в год только 30% от того, что необходимо для содержания такого гигантского хозяйства. Бюджетные деньги частично покрывают расходы на зарплату сотрудникам, коммунальные услуги, охрану музея. Из собственных заработанных средств мы оплачиваем ремонтные и эксплуатационные расходы, за многое доплачиваем. В прошлом году 40% доходов музея обеспечивало посещение иностранными туристами, 60% – российскими, в итоге музей заработал порядка 3 миллиардов рублей. Но ведь хозяйство практически «безбрежное» — более ста памятников культурного наследия, 32 музея, пять огромных парков. Я часто говорю, что мы сейчас должны сохранить Петергоф «всем миром».
На что вы планировали потратить заработанные в этом сезоне деньги?
Из заработанных денег мы планировали провести огромные реставрационные работы в Ораниенбауме — во многие проекты там вкладываем свои внебюджетные средства. Сейчас огромная ответственность легла на экономический департамент: надо обдумать, перераспределить то, что осталось от прошлого сезона. Планировать будущий — сейчас практически невозможно, для планирования должно быть понимание развития ситуации. Но во многом наше положение близко к драматическому: осенью крупные музеи откроются, начнут зарабатывать деньги, а Петергоф, его фонтанный парк и летние музеи, закроется на всю зиму. Очень трудно будет «дожить» до следующего лета, вести хозяйство, определять приоритеты.
От каких расходов Петергофу пришлось отказаться и что происходит с долгосрочными проектами?
Конечно, нам придется пересмотреть свои расходы, отказаться от каких-то задуманных планов. Но долгосрочные проекты, профинансированные государственными программами, мы будем продолжать. Самое главное – не остановится реставрация Китайского дворца, которую уже больше 10 лет мы осуществляем при поддержке ПАО «Газпром». Все работы, которые планировалось делать из заработанных средств — проектные, хозяйственные, эксплуатационные – собрали воедино и делаем полный перерасчет своего будущего. С многим придется, увы, подождать.
Какая позиция у Министерства культуры по поводу летнего сезона музеев заповедников?
Пока все проблемы еще не сформулированы окончательно и находятся в стадии обсуждения. Существует площадка для обмена информацией музейных руководителей. Все новости ждем оттуда.
Как собирается Петергоф и Ораниенбаум переживать лето?
Сценарий один – медленно, осторожно, с умом выходить из сложившейся ситуации. Разработать разумную и точную программу своей будущей жизни в новых условиях и строго ее соблюдать. Сейчас будем искать новые способы продажи билетов онлайн, это не так просто: многие люди пожилые, не любят этого, не всегда умеют. Думать, как организовать соблюдение дистанции между людьми. С учетом того, что туристов будет много меньше, должны справиться — это тоже вопрос логистики. Мы всегда стремились быть по отношению к своим гостям предельно «мобильными» — шли вперед методом «проб и ошибок», это всегда путь к успеху. Будем и дальше верны себе.
Что произошло с соцсетями ГМЗ «Петергофа» во время пандемии
Facebook — +7 766 подписчиков. Среднее количество просмотров видео за «карантинный период» составило 47 847 просмотров — это на 1978% выше, чем в «докарантинный» месяц.
Сообщество Петергофа ВКонтакте увеличилось на 3903 человек — теперь у нас 15 529 подписчиков . По сравнению с предыдущим месяцем, это на 747% больше.
Самый высокий рост из всех социальных сетей Петергофа показал Instagram: если в марте на него подписывались в среднем 1000 человек в месяц, то за апрель подписались в 7 раз больше — 7000 человек. В результате на сегодняшний день у Петергофа 49 400 подписчиков в Инстаграме.
Фото ГМЗ «Петергоф» предоставлены пресс-службой
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