«Всякие ограничения теперь все равно сохранятся. Никогда не будет больше такого большого, почти неограниченного доступа в музей. Очень долго будет такой жесткий способ ограничений […] Моментального эффекта, что «открыли двери — и все бегут», не получится — все будет постепенно», — рассказал в интервью ТАСС Пиотровский. По мнению гендиректора Эрмитажа, у посетителей не будет возможности «прийти постоять два часа в очереди и попасть в музей» — придется проходить предварительную запись и посещать выставочные пространства согласно расписанию «сеансов».

«Нам предстоит еще серьезно поработать над логистикой, в том числе, как соблюдать ограничения. Если раньше была система ограничений — очередь или заполняемость гардероба, то здесь она будет более явная, и надо сделать так, чтобы она была менее обидной, чем та же очередь. То есть здесь предстоит еще большая организационная работа», — сказал Пиотровский, отметив, что одной из самых сложных станет проработка механизмов льготного посещения. «В Эрмитаже существуют уникальные льготы, которых нет ни в одном музее мира — надо понять, как мы будем проверять, подходят люди под эти льготы или нет», — добавил он.

Напомним, с 17 марта все федеральные учреждения культуры России, в том числе и Государственный Эрмитаж, приостановили прием посетителей. В связи с закрытием к коллективу главного музейного комплекса Петербурга обратился его генеральный директор Михаил Пиотровский. «Нам предстоит доказать себе и миру, что культура умеет противостоять беде», — заявил тогда он. «Собака.ru» опубликовала полный текст обращения.