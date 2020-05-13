Коронавирусный стрит-арт в Google-картах. Посмотрите на новый проект группы «Явь»

Скриншоты своих работ, а также их адреса — реальные и в Интернете — они опубликовали в своей группе во «ВКонтакте».

«Из‑за коронавируса физический мир сейчас сжался до отдельных государств и стен квартир. Мы решили поэкспериментировать и временно сжали также и свой духовный мир мысленными культурными границами, обратившись в своем творчестве к картинам российских и советских художников. Наш проект — это переосмысление девяти работ в современных реалиях как коронавируса, так и технологического прогресса», — рассказали художники.

В начале апреля арт-группа «Явь» показала на жилых домах в Петербурге проекцию «бэт-сигнала» как в комиксах про Бэтмена, где у летучей мыши появилась медицинская маска. Напомним, жители вымышленного города Готэм-сити включали мини-проект с изображением летучей мыши в моменты, когда городу была больше всего нужна помощь супергероя.

Ранее арт-группа представила стрит-арт с портретом академика Андрея Сахарова и оммаж одноименной картине Фриды Кало «Всего-то несколько царапин», чтобы привлечь внимание к проблемам домашнего насилия, свободы личности и слова. Все их работы закрасили. Художники также создали стрит-арт «Немалевич». Он стал частью короткометражного фильма «Рыба» о неприятии уличного искусства — о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов.



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