Японская художница Яеи Кусама сказала коронавирусу «исчезнуть с этой земли»

«Сегодня, когда мир столкнулся с COVID-19, я чувствую необходимость обратиться к нему с этим посланием», – предвосхищает свое стихотворение Кусама, в котором она сравнивает новое время с «темной стороной мира» и призывает людей «искать гимн любви», собираться ради нее и преодолевать несчастья:

«COVID-19, который стоит на нашем пути

Я говорю: "Исчезни с этой земли"

Мы должны сражаться

Мы должны сражаться с этим ужасным чудовищем».

Напомним, Яеи Кусама — современный художник, которая родилась в 1929 году. Ее конек — акционизм, абстрактный женский биоморфизм, существующий в пограничных состояниях реальности, а также возведенный в культ символа авангарда горошек. Под влиянием ее работ оказывались почти все художники — от Энди Уорхола до Дональда Джадда и Йоко Оно. Известно, что у Кусамы проблемы с психикой, а еще, что ее прозвали «королевой узора в горошек» из-за страсти к использованию шарообразной формы в своих работах.

А вчера Бэнкси тоже показал новую работу — весь мир знает, что он тоже соблюдает самоизоляцию, а еще — что он женат. Самоизоляция для многих стала стимулом к творчеству. Взять хотя бы популярный инстаграм-челлендж #TussenKunstQuarantaine или даже совместный конкурс, который запустили Государственный Эрмитаж и «Собака.ru». А еще можно принять участие в фотопроекте, который собирает послания человечеству, написанные на оконных стеклах.

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