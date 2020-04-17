L.E.Store продает коллекционные арт-объекты от петербургских художников по специальным ценам

Галерея L.E.Store на период карантина запускает акцию и предлагает до первого мая специальные цены на произведения искусства и коллекционные арт-объекты. Среди работ — монументальные полотна уже признанных русских художников и работы молодых авторов: нео-экспрессионистов, минималистов, фэшн-иллюстраторов и графиков. В списке лотов – есть и скульптура.