Галерея L.E.Store на период карантина запускает акцию и предлагает до первого мая специальные цены на произведения искусства и коллекционные арт-объекты. Среди работ — монументальные полотна уже признанных русских художников и работы молодых авторов: нео-экспрессионистов, минималистов, фэшн-иллюстраторов и графиков. В списке лотов – есть и скульптура.
L.E.Store продает коллекционные арт-объекты от петербургских художников по специальным ценам
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Оригинальный постер «Кот-космонавт» из серии «Первый экипаж», Денис Прасолов, экземпляр 7/10, UV-печать на пивном картоне, 100 на 70 см
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Оригинальная иллюстрация Cargo Cult, Sainte Maria (по заказу Vogue Ukraine, Art Issue, July 2018), единственный экземпляр, формат А3
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Картина «Последний Адам», Илья Гапонов, дерево, левкас, акрил, кузбасслак, 100 на 50 см, 2019
В акции от галереи участвуют скульптор и реставратор Денис Прасолов, художница, создающая арт-обои, Наталья Пивко, Илья Гапонов и Кирилл Котешов, которые используют в своих работах кузбасслак (лак, имеющий битумную основу, производимый из каменного угля, добытого на Кузбассе), Татьяна Подмаркова, известная масштабными живописными полотнами, иллюстратор Кристина Валенкова и другие.
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Монотипия «Бананы. Ночной натюрморт», Кристина Валенкова, оригинальная работа в единственном экземпляре, 102 на 75 см
Галерея L.E.Store, Невский пр.. 146, @l.e.store_saintp
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