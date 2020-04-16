ЦВЗ «Манеж» начал подготовку масшатабной выставки «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», созданной в сотрудничестве с агентством Magnum Photos. Оно было создано пятью друзьями и легендарными фотографами — Робертом Капой, Анри Картье-Брессоном, Джорджем Роджером, Дэвидом Сеймуром и Уильямом Вандивертом. На выставке зрители увидят портрет СССР / России с 1947 по 2019 годы в работах 39 документальных фотографов, в числе которых Ева Арнольд, Евгений Пинхасов, Томас Дворжак и конечно, основатели Magnum. Манеж представит более 250 работ часть из которых будет показана публике впервые. Несмотря на то, что агентство обычно предлагает музеям и культурным институциям уже собранные гастролирующие выставки, Манеж выступил с инициативой собрать абсолютно новый культурологический проект из архивов Magnum Photos и Фонда Анри Картье-Брессона, посвященный России.
Манеж готовит выставку фотографов Magnum c работами Картье-Брессона, Капы и Пинхасова
-
Туристы на Красной площади. Москва, СССР, 1947 © Роберт Капа © International Center of Photography/ Magnum Photos
-
Модники Ленинграда. СССР, 1987 © Фердинандо Шанна/ Magnum Photos
Выставочное пространство будет разделено на десять зон, по десятилетиям. На первом этаже Манежа будут собраны фотографии эпохи СССР с 1947 года до конца 1980-х, второй этаж станет визуальным рассказом про новую Россию с 1990 года до наших дней. Куратор экспозиции Нина Гомиашвилли отмечает: «Наша страна вызывала неподдельный интерес у фотографов Magnum практически с момента появления агентства. Агентство Magnum было создано 22 мая 1947 года, а уже 31 июля один из его основателей — военный фотограф Роберт Капа — отправился вместе с писателем Джоном Стейнбеком в сорокадневное путешествие по СССР. Репортажи об этой поездке печатались в New York Herald Tribune, а потом вышли отдельной книгой под названием «Русский дневник».
-
Красная площадь. Москва, СССР, 1965 © Томас Хепкер/ Magnum Photos
Частью выставки станет библиотека со свободным доступом к книгам, посвященным путешествиям фотографов Magnum по России, и к фотоальбомам фотографов-участников. Партнер библиотеки — книжный магазин «Подписные издания». Сотрудники «Манежа» сейчас работают удаленно, выставочный зал закрыт до 30 апреля, как и другие учреждения культуры, поэтому даты ретроспективы Magnum photos пока примерные: май–июль 2020 года, однако могу быть сдвинуты в связи с эпидемиологической ситуацией.
Генеральный партнер выставки — СПАО «Ингосстрах»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.