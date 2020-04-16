Манеж готовит выставку фотографов Magnum c работами Картье-Брессона, Капы и Пинхасова

Выставочное пространство будет разделено на десять зон, по десятилетиям. На первом этаже Манежа будут собраны фотографии эпохи СССР с 1947 года до конца 1980-х, второй этаж станет визуальным рассказом про новую Россию с 1990 года до наших дней. Куратор экспозиции Нина Гомиашвилли отмечает: «Наша страна вызывала неподдельный интерес у фотографов Magnum практически с момента появления агентства. Агентство Magnum было создано 22 мая 1947 года, а уже 31 июля один из его основателей — военный фотограф Роберт Капа — отправился вместе с писателем Джоном Стейнбеком в сорокадневное путешествие по СССР. Репортажи об этой поездке печатались в New York Herald Tribune, а потом вышли отдельной книгой под названием «Русский дневник».