17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.

Центральный выставочный зал «Манеж» запустил виртуальный тур по выставке «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России», стартовавшей 14 февраля и так и не успевшей закончиться, как было положено, 29 марта. Несмотря на закрытые двери в офлайне, увидеть выставку можно онлайн — и уже почти бессрочно.

Ранее российские писатели и издатели аудиокниг объявили старт совместной акции #КоронаДекамерона. Авторы по очереди прочтут фрагменты своих произведений, ежедневно выходя в прямой эфир. «Дом с маяком» запускает цикл онлайн-встреч с кинематографистами. Apple TV+ открывает бесплатный доступ к части фильмов и сериалов на время карантина. МДТ запускает серию онлайн-спектаклей, литературных чтений и бесед с артистами театра, а БДТ портал «БДТdigital» – с интервью, радиотеатром и архивными записями спектаклей.