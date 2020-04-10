Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский признался, что ни одно учреждение культуры не мечтает о том, чтобы полностью уйти онлайн. Он добавил, что у диджитал-музеев в будущем могут возникнуть больше проблемы с правами на показ произведений искусства.
Михаил Пиотровский о преимуществе реальных музеев над онлайновыми: «Там толкаются, но это особое впечатление»
Михаил Пиотровский
Директор Государственного Эрмитажа
«Конечно, посмотреть на Мону Лизу на стене или у себя на экране — это большая разница, но еще большая разница — это посмотреть на Мону Лизу в Лувре. Да, там толкаются, не подойти, но это тоже особое впечатление».
Со словами Михаила Пиотровского согласился и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Однако он отметил, что всемирный переход культурной жизни в онлайн из-за пандемии COVID-19 повлечет за собой большие перемены, а реальным учреждениям культуры «нужно будет придумывать новые формы».
Ранее, Государственный Эрмитаж показал, как работает в условиях изоляции, а еще поделился видео, которое позволит увидеть, что происходит в Эрмитаже, пока в музее нет посетителей.
Напомним, «Собака.ru» и Эрмитаж также запустили совместный инстаграм-конкурс #ЭрмитажДома. Чтобы принять в нем участие, нужно выбрать любое произведение из богатейшей коллекции Эрмитажа и попытаться повторить его в домашних условиях, воспользовавшись любым подручным реквизитом, от простыней до пылесоса, а затем опубликовать в своем аккаунте Instagram, указав хэштег #ЭрмитажДома.
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