Художник из Петербурга Макс Отто сделал арт-объект из медицинских масок и назвал его «флаг России 2020 года». Своим поступком он привлек внимание к одним из главных проблемы эпохи коронавируса — незащищенности врачей и дефицита специальных масок, перчаток и прочих расходных средств.
Петербургский художник сшил «флаг России 2020 года» из медицинских масок
Макс Отто
Художник
«Сейчас, как никогда раньше, страшно оказаться в больнице. Частные клиники поднимают прайс на услуги. Медикаменты дорожают или вовсе становятся дефицитом… Многие уже настолько перестали доверять информационному потоку, что не хотят верить в существование проблемы, предпочитая игнорировать рекомендуемые меры безопасности. Пенсионеры толпятся в магазинах, скупая продукты… Медики работают без выходных, некоторые из них болеют, но продолжают принимать стремительно растущее количество пациентов. При этом зачастую у них нет необходимых средств индивидуальной защиты».
Врачи Покровской больницы, которую перепрофилировали на лечение пневмоний, недавно жаловались на нехватку защитной экипировки — руководство больницы назвало их слова «неправдой». Через несколько дней шестеро человек там заразились COVID-19, сейчас учреждение закрыто на карантин. Ранее «поддержать» врачей просили и сотрудники Александровской больницы, которая также закрыта на карантин. Они обращались за масками, респираторами, санитайзерами и даже кремом для рук.
Недавно арт-группа «Явь» создала работу «Бэт-сигнал» и призвала жителей города соблюдать самоизоляцию, а команда HALVAHFABRIC повесили в Петербурге плакат с Иосифом Бродским в маске. Недавно «Собака.ru» выпускала большой материал о стрит-арте в самоизоляции и рассказывала, почему пустые улицы только на руку художникам.
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