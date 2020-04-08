Петербургский художник сшил «флаг России 2020 года» из медицинских масок

Художник

«Сейчас, как никогда раньше, страшно оказаться в больнице. Частные клиники поднимают прайс на услуги. Медикаменты дорожают или вовсе становятся дефицитом… Многие уже настолько перестали доверять информационному потоку, что не хотят верить в существование проблемы, предпочитая игнорировать рекомендуемые меры безопасности. Пенсионеры толпятся в магазинах, скупая продукты… Медики работают без выходных, некоторые из них болеют, но продолжают принимать стремительно растущее количество пациентов. При этом зачастую у них нет необходимых средств индивидуальной защиты».