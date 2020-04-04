Петербургский художник Duran создал карту «Королевства Самоизоляции». Новую работу он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Дремучие леса онлайн-курсов» и «Озеро антисептиков»: Duran показал карту «Королевства Самоизоляции»
Королевство состоит из социальный явлений, с которыми столкнулось большинство самоизолированных. Среди них есть «болото сериальчиков» (надеемся, оно не сильно вас затянуло!), «дремучие леса онлайн-курсов» (их действительно слишком много!) и «пещера пугающих новостей». Неподалеку располагаются «библиотека рецептов из гречи», «замок из туалетной бумаги» и «антисептическое озеро», а также «консервная башня».
На краю полуострова находятся «пустыня социальных контактов», «зыбучие пески алкоголизма» и «руины планов на лето», а еще «принц с аппаратом ИВЛ». Кроме того, Duran изобразил на карте «острова россиян, застрявших за границей».
Ранее Duran впервые экранизировал свой комикс, выпустив короткометражку о возрасте, книгах и тараканах — с Поперечным и Климкиной в главных ролях. Сюжет короткометражки «Случай в книжном» от художника Duran строится вокруг случая в книжном — съемки проходили в петербургских «Подписных изданиях». Девушка хочет купить книгу «50 оттенков серого», но у нее нет с собой документов, чтобы подтвердить свой возраст. Тогда продавец начинает проверять ее на зрелость песнями разных лет.
Напомним, Duran выпустил комикс о том, как устраиваются работать смотрителями в Эрмитаж. Попасть на работу мечты не так-то просто: для этого нужно найти место, освободившееся от предыдущего смотрителя. Еще один комикс художника — про депутата-гомофоба, который очень сильно похож на Виталия Милонова. По сюжету, маленький мальчик в очках помогает девочке отбиться от толпы хулиганов, но потом оказывается, что это вовсе не девочка.
Прошлой зимой Duran выпустил злободневный комикс про петербуржца, который сломал ногу из-за плохой уборки снега. У героя, который долго откладывал сериалы, игры и книги, появилась масса свободного времени на развлечения. А еще посмотрите скетч, в котором Duran объясняет, почему в Петербурге сразу десять Советских улиц. Все дело в пятнице!
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