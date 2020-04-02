Художники из петербургского объединения HoodGraff создали новый стрит-арт на трансформаторной будке в сквере на Литейном проспекте. Работа «Крутое пике» может обыграть любую жизненную ситуацию, вот несколько примеров, приведенных авторами: «Ты и твой кореш», «Мама, я теперь стример!», «Когда не успел обнулиться». Придумайте свой вариант!
«Крутое пике»: посмотрите на новый стрит-арт от петербургской команды HoodGraff
В апреле 2019 года «Собака.ru» заметила участников команды HoodGraff за работой — они стирали собственный стрит-арт с Цоем со стены в одном из дворов на площади Восстания. Тогда художники планировали сохранить интригу, а заодно и подать хороший пример. Позже художники показали, как выглядит обновленный портрет фронтмена группы «Кино» — выпустив видео об этом.
HoodGraff также восстановили стрит-арт-посвящение Сергею Бодрову — в образе Данилы Багрова из «Брата» Балабанова. Теперь герой 90-х изображен в полуанфас, а главные атрибуты, шерстяной свитер грубой вязки и наушники, более детализированы. А в сквере на Литейном проспекте художники оставляли свой стрит-арт и раньше — в разное время там появлялось изображение лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, портрет Альберта Эйнштейна и даже кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
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