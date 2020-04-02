Художники из петербургского объединения HoodGraff создали новый стрит-арт на трансформаторной будке в сквере на Литейном проспекте. Работа «Крутое пике» может обыграть любую жизненную ситуацию, вот несколько примеров, приведенных авторами: «Ты и твой кореш», «Мама, я теперь стример!», «Когда не успел обнулиться». Придумайте свой вариант!