По информации Associated Press, полотно было похищено неизвестными в ночь на 30 марта. В это время музей «Зингер», в котором находилась картина в рамках выставки «Зеркало души», был закрыт на карантин из-за распространения в Нидерландах коронавируса Covid-2019.

Работа Ван Гога «Весенний сад» находилась в «Зингере» временно — в Ларен картина была доставлена в рамках выставки «Зеркало души». Украденное полотно принадлежало музею другого нидерландского города Гронингена, где являлось единственной работой кисти ван Гога.