Из закрывшегося на карантин музея «Зингер» в нидерландском городе Ларене в ночь на 30 марта похитили полотно Винсента ван Гога «Весенний сад». Картина была написана весной 1884 года и относится к серии работ с изображением сада.
Из закрывшегося на карантин музея в Нидерландах украли картину Винсента ван Гога
По информации Associated Press, полотно было похищено неизвестными в ночь на 30 марта. В это время музей «Зингер», в котором находилась картина в рамках выставки «Зеркало души», был закрыт на карантин из-за распространения в Нидерландах коронавируса Covid-2019.
Работа Ван Гога «Весенний сад» находилась в «Зингере» временно — в Ларен картина была доставлена в рамках выставки «Зеркало души». Украденное полотно принадлежало музею другого нидерландского города Гронингена, где являлось единственной работой кисти ван Гога.
Напомним, в ноябре 2019 года из сокровищницы саксонских королей «Зеленый сад» в Дрездене украли экспонаты на сотни миллионов евро. Как предположили эксперты, преступление может стать крупнейшим за всю историю послевоенных краж предметов искусства. Ранее голландский охотник за украденными картинами Артур Бранд нашел работу Пабло Пикассо «Бюст женщины (Дора Маар)», похищенную 20 лет назад с яхты арабского шейха. В 1999 год неизвестные украли картину с яхты «Корал Айленд» саудовского шейха-миллиардера, пока судно стояло на ремонте на Антибских островах. А эксперты подтвердили подлинность картины Густава Климта «Портрет женщины». Полотно было найдено в стене галереи современного искусства Риччи Одди в Пьяченце в декабре 2019 года спустя 22 года после пропажи.
27 января из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Картина находилась в собрании Русского музея, но в эти дни была выставлена в Третьяковской галерее в рамках показа работ художника. На следующий день 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. Там же нашли и картину, на которой обнаружили несколько повреждений. Позже в Петербурге даже появился стрит-арт, посвященный инциденту, а Русский музей выпустил дождевики, сумки и футболки по мотивам «похищенной» картины Куинджи.
21 марта в Русском музее открылась камерная экспозиция работ Архипа Куинджи «Крымские виды в творчестве А.И. Куинджи». Среди шести представленных произведений в стены музейного комплекса Михайловского замка вернулась картина «Ай-Петри. Крым». В свою очередь Денис Чуприков уже заплатил 13 тысяч рублей за реставрацию полотна, а позже был приговорен к 3 годам колонии строгого режима.
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