Государственный Эрмитаж вводит должность президента музея

Теперь руководство Эрмитажем будет осуществляться генеральным директором совместно с президентом — его назначение и освобождение от должности будет проводить правительство России по представлению Министерства культуры. Президент будет назначаться на срок не более 5 лет и сможет быть досрочно освобожден от должности правительством РФ.

Генеральный директор Эрмитажа — в настоящий момент это Михаил Пиотровский, продолжит руководить финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью музея, представлять его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, а также утверждать штатное расписание музея и осуществлять ряд других функций.

В компетенции президента Эрмитажа — обеспечение международной деятельности музея, разработка концептуальный и стратегических задач развития, подготовка предложений по вопросам деятельности центров Эрмитажа в России и зарубежом, координация и обеспечение научной деятельности музея. Президент также будет являться председателем попечительского совета, возглавит совет по фандрайзингу, совет по стратегическому развитию и международный консультативный совет Эрмитажа.

«Если одна из должностей (президент или генеральный директор) остается вакантной, все права, обязанности и ответственность, относящиеся к компетенции по вакантной должности, в полном объеме осуществляются назначенным президентом или генеральным директором единолично. До назначения генерального директора или президента, а также в случае временного отсутствия генерального директора или президента полномочия по соответствующей должности осуществляются назначенным президентом или генеральным директором единолично», — отмечается в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.