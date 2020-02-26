Кустодиев как мультимедиа-ниндзя: каким художника показали на выставке в KGallery

Кустодиев всерьез занялся печатной графикой — ксилографией, линогравюрой и литографией, уже страдая от болезни, в начале 20-х годов, но первые уроки получил еще в альма-матер у гениального гравера Василия Матэ. Матэ возглавлял в Академии гравировальный класс, а его мастерство ксилографа можно было оценить в прошлом году на выставке в Русском музее: резцом по дереву он передавал характер живописных мазков разных художников, добиваясь почти фотографической точности. В отличие от другой ученицы Матэ Остроумовой-Лебедевой, Кустодиев не стал выдающимся мастером — его линогравюры кажутся «недокрученными», немного небрежными, хотя представленные в KGallery автопортрет и портрет П. Капицы хороши. Изучение печатных техник имело практические основания — художник после революции начал ударно оформлять книжные обложки и плакаты, трудится в качестве иллюстратора. Обложкам на выставке посвящена целая витрина: они умеренно декоративные, с удачными примерами леттеринга, но теряются на фоне типографичсекого разнообразия и изобретательности первых советских пятилеток (в чем можно убедится на выставке в Библиотеке книжной графики).

По поводу кустодиевской графики обратимся к аккуратным суждениям искусствоведа и критика Эриха Голлербаха. «Кустодиев слишком хорошо чувствовал мир и сочувствовал миру для того, чтобы замкнуться в отвлеченное „украшательство" книги. У него было свое мировоззрение, он умел мыслить образами и, конечно, не мог бы удовлетвориться каллиграфическим мастерством, в котором технический навык и внешняя изобретательность часто избавляют от необходимости думать и чувствовать.<...> Плакат Кустодиев понимал как увеличенную иллюстрацию, а не как синтетическое упрощение, не как лаконическую композицию, состоящую из гомогенных пятен». Зато, когда задача касалась изображения, порой карикатурного, городских типажей — у художника сразу спорилось дело, как на обложке книги «Большевик Том» или на афише спектакля «Блоха».