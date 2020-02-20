Сегодня, 20 февраля, в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства открылись три новых зала постоянной экспозиции Музея музыки. Посетители смогут увидеть скрипку и рояль Михаила Глинки — и даже послушать популярные романсы и оперные арии, которые звучали в музыкальных гостиных в 1840-х годах.
Музыкальный салон Шереметевых, рояль Глинки и Древняя Греция: в Театральном музее Петербурга открылись три новых зала
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Все фотографии предоставлены пресс-службой музея
Один из новых залов, «Музыкальный салон графов Шереметевых», расположился в Желтой гостиной парадной анфилады дворцовых залов — здесь в первой половине XIX века выступали Ференц Лист, Джованни Баттиста Рубини и Михаил Глинка. Об истории того времени рассказывает портретная галерея и визуализированный мультимедийный дневник Анны Шереметевой. О музыкальных собраниях можно узнать через виртуальный альбом «Гости музыкальных салонов», который представлен в экспозиции вместе со скрипкой и роялем Глинки.
Экспозиция второго зала посвящена Древней Греции в представлении XIX века. В интерьере Этрусской гостиной разместили коллекцию музыкальных инструментов Древней Греции и Древнего Рима, реконструированных в конце XIX века под руководством Виктора Маийона группой бельгийских мастеров. Экспозиция с авлосами, лирами, кифарами, рогами и букцинами, сконструированными в позапрошлом столетии, сопровождается аудиозаписями XXI века, которые воссоздают звучание античных инструментов в соответствии с представлениями современной науки и исполнительской практики.
Парижский кабинет Александра Глазунова реконструирован в приближении к сохранившимся фотографиям. Композитор и педагог уехал из СССР в 1928 году и обосновался во Франции — обстановка и архив его квартиры в Париже сохранены его дочерью Еленой Глазуновой и переданы в дар Музею в 2003 году. Здесь представлены подлинная мебель, кабинетный рояль, афиши и программы концертных выступлений композитора и его дочери, редкие рисунки, рукописи и документы.
Для посетителей новые залы станут доступны с 21 февраля.
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