Парижский кабинет Александра Глазунова реконструирован в приближении к сохранившимся фотографиям. Композитор и педагог уехал из СССР в 1928 году и обосновался во Франции — обстановка и архив его квартиры в Париже сохранены его дочерью Еленой Глазуновой и переданы в дар Музею в 2003 году. Здесь представлены подлинная мебель, кабинетный рояль, афиши и программы концертных выступлений композитора и его дочери, редкие рисунки, рукописи и документы.

Для посетителей новые залы станут доступны с 21 февраля.