В Эрмитаже закончилось место для хранения предметов. Часть их передали музею «Керамарх»

Так, сейчас декоративные панно, выполненные в мастерских Центрального училища технического рисования барона Штиглица, сразу из реставрационных мастерских отправились на гастроли в музей архитектурной художественной керамики «Керамарх». «Эрмитажные фонды неисчерпаемы (в отличие от площадей), поэтому мы с удовольствием передаем предметы для временного экспонирования нашим друзьям и партнерам. В залах «Керамарха», в контексте развития архитектурной художественной керамики, они раскрылись по-новому даже для нас! Рекомендуем посетить и оценить!» — поделились сотрудники Эрмитажа.

Декоративные панно были расписано в классах майолики Центрального училища технического рисования барона Штиглица выпускником 1887 года Василием Бабенчиковым. Как предполагают эксперты, панно предназначались для интерьеров дворца князя Михаила Михайловича на Адмиралтейской набережной.

«Эти панно были приобретены Государственным Эрмитажем совсем недавно. После реставрации и укрепления в специально изготовленных рамах они впервые представлены широкой публике в одном из залов музея «Керамарх» в сопровождении нескольких других экспонатов, связанных с ЦУТРом», — добавляют сотрудники музея архитектурной художественной керамики.

Напомним, в августе 2019 года Комитет имущественных отношений передал в безвозмездное владение Государственному Эрмитажу земельный участок в Старой Деревне. Еще в 1990 году там началось строительство комплекса фондохранилища, однако работы были приостановлены до соблюдения формальностей. А еще в здании Биржи на Васильевском острове планируют открыть Музей геральдики. Сооружение, которое занимает центральную часть ансамбля Стрелки, передали Эрмитажу еще в апреле 2014 года.