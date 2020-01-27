Как скульпторы в СССР работали и не сходили с ума: голова Сталина, шалаш Ленина и советское ар-деко

Голова Сталина и монументальность

В мае 1952 года в Москве проходила научная конференция «Вопросы советской скульптуры», которая, по сегодняшним меркам, совсем не была похожа на научный симпозиум. Там не было докладов, представляющих глубокие исследования или споры между научными школами — зато была приветственная телеграмма товарищу Сталину, бесконечные слова благодарности коммунистической партии за правильно сформулированные принципы социалистического реализма. В финальной резолюции значится «ленинско-сталинский план монументальной пропаганды определил основные принципы и задачи». Доклады представляли самые значительные фигуры — Вера Мухина, Матвей Манизер, Евгений Вучетич, Николай Томский, которые постоянно использовали термин «монументальное». Монументальное как безусловно положительное качество, именно к монументальному должен стремится в своем творчестве каждый советский скульптор, монументальное как вершина в иерархии жанров советского социалистического реализма.

Речь одного ваятеля мало чем не отличается от другого, их можно запросто перепутать. Выделяется лишь Вучетич, который вместо псевдо-теоритизирования рассказывает из случай своей жизни о том, как он устанавливал на Волго-Донском канале 40-метровую статую Сталину. Памятник монтировался по частям, и каждый этап нужно было контролировать с разных точек Волги, отплывая на катере. И вот голову только-только установили, и пароход, идущий по реке, развернулся, а все пассажиры на всех палубах хором запели «Широка страна моя родная».