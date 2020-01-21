В KGallery покажут около 100 произведений Бориса Кустодиева из частных коллекций и музейных собраний

21 февраля в KGallery открывается долгожданная выставка живописи, графики и фотографий Бориса Кустодиева из частных и музейных коллекций, которые ранее принадлежали известным собирателям ХХ столетия. Зрители увидят около 100 произведений выдающегося художника, певца русских праздников, крестьянского и купеческого быта, талантливого портретиста, книжного и театрального графика, мастера фотографии и скульптора. Среди экспонируемых работ: эскиз к знаменитому панно «Петр I», «Портрет Е.И. Грековой» , «Девушку с чашкой», «Портрет А.П. Остроумовой-Лебедевой» и «Свидание» (1922). Из музейных собраний на выставке будут экспонироваться знаковые живописные работы «Голубой домик» (из Государственного музея-заповедника «Петергоф»), а также «Иней» и «Вербный торг у Спасских ворот на Красной площади в Москве» из Государственного Русского музея. Театральные эскизы Кустодиева на выставку предоставляет Музей театрального и музыкального искусства, а знаменитые акварельные листы из альбома «Русь. Русские типы» — музей-квартира И.И. Бродского. Отдельное внимание заслуживают издания книг и каталогов 1920-х годов, иллюстрированные художником и посвященные его творчеству, а также сделанные художником фотографии на родине в Астрахани – около 30 уникальных снимков, которые предоставит Астраханская картинная галерея им. П.М. Догадина.