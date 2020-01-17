Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» изучила планы петербургских музеев и галерей на этот год и рапортует: в город возвращается современное искусство мирового уровня — от Марка Куинна до, отличные выставки подзабытых художников прошлого — от советского кинетического искусства до Александра Бенуа, а также смелые проекты молодых художников. Встречайте — 30 выставок нового сезона!
Рафаэль, Марк Куинн, Шишкин, Кустодиев и современное искусство Азии: выставки Петербурга-2020
Масштабное и международное
Мировые знаменитости, монументальные ретроспективы и выставки, на которые стоит приехать в Петербург, если вы в нем не живете
Марк Куинн. Космос и Хронос.
Британский художник Марк Куинн из той же когорты скандалистов и бунтарей поколения Young British Artists, что и Деймиан Херст (помните, акулу в формалине и Бриллиантовый череп?) и Трейси Эмин (прославилась инсталляций-кроватью с бутылками и использованными презервативами). Скульптуры Куинна не менее известны: чего стоит только занимающаяся йогой в провокационной позиции «позолоченная» Кейт Мосс или украшавшая Трафальгарскую площадь скульптура художницы-инвалида Элисон Лаппер на последних неделях беременности. Художник экспериментировал с таким медиа как собственная кровь: для своего скульптурного портрета он 5 месяцев собирал необходимое количество биологической жидкости — эту работу как раз покажут в Эрмитаже. В числе остальных 60 произведений — мраморные статуи паралимпийцев и новые проекты, созданные под впечатлением от залов искусства античного мира Нового Эрмитажа.
Государственный Эрмитаж
24 апреля–26 июля 2020 года
Чжан Хуан. В пепле истории
Китайский художник Жан Хуан — живописец, паблик-артист и перформансист в одном флаконе. Например, он ходил по Венецианской биеннале в костюме из сырого мяса, сидел облепленный мухами напротив общественного туалета и лежал голый на ледяной глыбе в центре Нью-Йорка. Вы наверняка видели фотодокументацию его перформанса «Семейное древо» — Хуан покрывал свое лицо иероглифами до, описывающими историю своих родственников, пока оно не стало полностью черным. Одно из его любимых медиа — пепел, собранный в буддийских храмах. Из него он лепит лики Будды и Христа, а также создает масштабные групповые портреты членов коммунистической партии КНР — 40-метровое полотно займет почти всю стену Николаевского зала в Зимнем дворце. Всего в Петербург привезут около 30 произведений, часть из них Чжан Хуан создал специально для выставки, вдохновляясь коллекцией Эрмитажа — такая практика стала уже доброй традицией при показе contemporary art звезд в главном музее страны.
Государственный Эрмитаж
22 мая– 6 сентября
«Лаборатория будущего: Кинетическое искусство в России»
«Манеж», благодаря которому в прошлом году мы стояли в очередях на AES+F и «Дейнеку/Самохвалова», в 2020 взял курс «что ни выставка, то блокбастер». Уже в февраля нас ждет проект-энциклопедия русского кинетического искусства — то есть искусства, где все крутится и вертится, а инженерно-техническое сливается в едином порыве с эстетическим. От авангардистских разработок Малевича, Лисицкого и Чашника зрителя подведут к романтическим советским 60-м, когда в казанском НИИ «Прометей» Булат Галеев экспериментровал с видеоартом и светомузыкальной установкой «Кристалл», а завершится путешествие работами современных звезд медиа-арта «Куда бегут собаки».
ЦВЗ «Манеж»
12 февраля – 29 марта
Ли Бул. Utopias and Dreamscapes
Один из главных петербургских «привозов» года, живая классик корейского искусства, которая в 1999 году представляла Южную Корею на Венецианской биеннале инсталляцией «Величественное великолепие» — украшенной бусинками и блестками гниющей рыбой (специфический запах прилагался). Визитная карточка Ли Бул — гротескная антропоморфная скульптура, с политическим и феминистким подтекстами. Проект в Манеже впервые в России представит крупно-форматные инсталляции Ли Бул, созданные за последние 10 лет, а также впервые в истории проведет параллели между творчеством художницы и русским авангардом. Выставка пройдёт в рамках года культурных обменов между Россией и Южной Кореей.
ЦВЗ «Манеж»
декабрь 2020 года
Extension. India. Современное индийское искусство
На какие выставки индийского искусства вы ходили в последнее время? Выставка-продажа индийских товаров в СКК не в счет. А меж тем, одной из самых убедительных художников основного проекта Венецианской биеннале этого года была Шилпа Гупта. К счастью, директор Манежа Павел Пригара в этом году добавил к сильным выставкам искусства отечественного Азию. Выставка представит самых востребованных современных художников Индии. Впервые после выставки «Париж–Дели–Бомбей...» в Центре Помпиду в 2011 году работы авторов из музеев и частных коллекций со всего мира будут собраны в таком объеме на одной площадке, а курировать это великолепие будет — неожиданно — директор Третьяковки Зельфира Тригулова.
ЦВЗ «Манеж»
Осень 2020
Линия Рафаэля
К 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти Эрмитаж готовит выставку-переосмысление наследия мастера, а также его влияния на дальнейшее развитие изобразительного искусства в мире вплоть до сегодняшнего дня. Изящный выход из положения — все-таки собрать большую ретроспективу художника практически нереально. На выставке будет представлено несколько сот предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства (часть из них ранее не выставлялась) – произведения самого Рафаэля, а также Джулио Романо, Пармиджанино, Пуссена, Рубенса, Менгса, Иванова, Венецианова, Энгра, Коро и Пикассо. Главной премьерой выставки станет экспонирование после реставрации комплекса фресок школы Рафаэля, очищенных от позднейших записей.
Государственный Эрмитаж
8 декабря 2020–28 марта 2021 года
Иван Шишкин. Живопись, рисунки, гравюра из фондов Русского музея
Русский музей продолжает серию ретроспектив хрестоматийных отечественных художников — в прошлом году был Репин, на этот намечен Иван Шишкин. Никакого «Утра в сосновом лесу»: кураторы собираются показать нам «малоизвестного» мастера пейзажа. В фондах музея хранятся его малоизвестные живописные произведения, великолепные рисунки и офорты, которые редко показывались до сегодняшнего дня. Зрителю покажут около 50 картин, 70 рисунков и 70 офортов из фондов музея-юбиляра, чтобы наглядно продемонстрировать потрясающий талант рисовальщика, способного передать тончайшие нюансы пейзажных мотивов в техниках графитного карандаша и офорта.
Корпус Бенуа, сентябрь — октябрь 2020 года
Художники и коллекционеры — Русскому музею. Дары. Избранное (1895–2019)
Самая масштабная выставка Русского музея в юбилейный год (125 лет!) посвящена коллекционерам и собирателям искусства, художникам и прочим дарителям, благодаря щедрым подаркам которых музей стал таким, каким мы его знаем. Выставка оккупирует все музейные дворцы, а произведения покажут в хронологической последовательности их создания (от древних икон до произведений ХХ века). Произведения, находящиеся в постоянной экспозиции музея, также подаренные в период между 1895 и 2019 годами, будут сопровождаться специальными знаками, связывающими их с временными выставками во дворцах. Планируют показат 1000 произведений живописи, 300 рисунков и акварелей, 80 скульптурных произведений, 100 предметов декоративно-прикладного и народного искусства. Среди малоизвестных полотен покажут и «Бурлаков на Волге» Репина, которое было приобретено великим князем Владимиром Александровичем и повешена в бильярдной.
Русский музей
Корпус Бенуа, Михайловский замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец
весна 2020 года
Александр Бенуа. К 150-летию со дня рождения художника
Честно говоря, нам бы очень хотелось, чтобы у русского искусства появился евангелист подобный Александру Бенуа — создателю общества «Мир искусства», который создал мифологию той части петербургской арт-сцены рубежа 19–20 веков, которая вдохновлялась эстетикой 18 века больше, чем всем передовым и прогрессивным. В прошлом году Русский музей показал ретроспективу мирискусника Константина Сомова, о котором пока никто лучше Бенуа не написал. Наконец-то зритель увидит Бенуа-художника, который умел управляться с историческими сюжетами не хуже коллег по объединению. Чего стоит только знаменитая серия картин и акварелей «Последние прогулки Людовика ХIV», где «король-Солнце», старый и больной, в колясочке, коротает последние деньки по-декадентски созерцая осенний Версаль.
Русский музей
март— июнь 2020 года
Филип Трейси
Главный шляпник планеты Филип Трейси, чьи головные уборы носят Мадонна, Леди Гага, Сара-Джессика Паркер и вся британская королевская семья, возвращается в Петербург (предыдущая выставка состоялась в 2015 году). В рамках мероприятий, посвященных десятилетию музея «Эрарта», покажут работы дизайнера, ранее не выставлявшиеся в России, — с использованием перьев, пластика, металла, меха, текстиля, искусственных и живых растений и даже электроприборов.
Эрарта
04 сентября 2020 — 10 января 2021
Сесиль Битон и культ звезд
Первая в России выставка фотографа, который создал знаковые портреты Одри Хепберн (фото с мундштуком!), Мэрилин Монро, Мика Джаггера, Твигги, Барбары Стрейзанд и других звезд. Кроме того Битон запечатлевал на пленке британскую аристократию, был придворным фотографом Елизаветы II и в то же время снимал свингующий Лондон 60-х и cover-story журнала Vogue. У него было много друзей из числа русских эмигрантов, он восхищался Анной Павловой и Сергеем Дягилевым, сам был в России в 1935 году. Фотограф был арбитром вкуса и стражем настоящей британской красоты (на русском выходила его книга «Зеркало моды» с меткими, а порой едкими портретами модных персонажей), и даже получил «Оскар» за костюмы для фильма «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн — фильма по пьесе Бернарда Шоу, что для всякого денди (а он, конечно, был современным денди) было особенно значимо. Кстати, в Эрмитаже покажут снимок Хепберн в культовом наряде «под викторианскую эпоху» из этого фильма.
Государственный Эрмитаж
10 декабря 2020–14 марта 2021 года
Современное искусство Кореи
На заре своего существования — в 2009 году — Отдел современного искусства Эрмитажа во главе с 30-летним Дмитрием Озерковым показывал молодых британских художников из-под крыла Чарльза Саатчи. С тех пор group show малоизвестных авторов мы не припомним, тем ценнее грядущая выставка ребят из Южной Кореи — художников настолько свежих, что у них толком даже нет профессиональных instagram-аккаунтов. Судя по всему нас наконец-то ждет панк-рок и абстрактный хип-хап, который обычно обитает в «белых кубах» небольших азиатских галерей и арт-школ.
Государственный Эрмитаж
25 марта–10 мая
Петербургско-Ленинградское архивное
В этом году музеи и галереи покажут петербургское искусство 20 века, которое мы плохо знаем: от ученицы Малевича Анны Лепорской до книжной графики 20–30-х годов
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Кустодиев Б.М. Портрет Елены Ивановны Грековой. 1920. Фото: KGallery
Борис Кустодиев. Жиповись. Графика. Фото.
Самая петербургская по духе галерея KGallery умеет делать камерные выставки из частных собраний так, как не умеют пока делать музеи — с вниманием к каждой работе, умелым сочетанием живописи, графи и фото в единую историю о художнике. Хитом прошлого года стала выставка Зинаиды Серебряковой, которая в иные выходные собирала по 1,5 тысячи человек. В феврале зрители наконец-то увидят проект о Борисе Кустодиеве, который мы ждали еще в 2019 году. На экспозиции будет представлено около 80 произведений художника из частных собраний Петрограда-Ленинграда-Санкт-Петербурга и знаковые работы из петербургских музейных собраний, которые ранее принадлежали известным собирателям ХХ столетия.
KGallery
21 февраля—26 апреля
Выставка «Машинерия русского авангарда как символ эпохи»
Масштабная выставка о технической эстетике в России 10–20-х годов прошлого века была необходима Петербургу давно, особенно после отличного фильма «Техническая эстетика» о ленинградской школе промышленного дизайна 60–80-х, снятом екатеринбургским режиссером. В экспозиции обещают показать осуществленные и нереализованные архитектурные проекты дворцов культуры, фабрик-кухонь, бань и других сооружений 1910-1930-х годов, образцы промышленного дизайна, эскизы текстиля и промышленной одежды, театральные костюмы, агитационный фарфор, произведения живописи и графики, в которых машинерия выступает как главный идейный, формообразующий и композиционный принцип. Возможно, выставка простимулирует внимание к современным местным студиям промышленного дизайна, некоторые из прямо сейчас получают «оскары» в этой сложной области.
Музей истории Санкт-Петербурга
Петропавловская крепость, Невская куртина
Осень 2020 года
Анна Лепорская. Живопись, графика, фарфор
Об Анне Лепорской широкая публика знает благодаря «Архиву Лепорской» — благодаря ее усилиям у нас есть обширное собрание произведений разных художников 10–30-х годов, в том числе и Малевича, преданной ученицей и секретарем которого была девушка. Выставка Русского музей «Неожиданный Малевич» была собрана в том числе из материалов этого архива: после ареста родоначальника супрематизма Лепорска и ее муж Николай Суетин, по сути рискуя жизнью, по спасли рукописи и рисунки мастера от уничтожения. В этом году у кураторов дошли руки до произведений самой Лепорской — талантливого мастера по фарфору, которая воплощала в этом хрупком материале самые прогрессивные формалистские поиски 10–20-х годов 20 века. Выставка, проходящая в год 120-летия со дня рождения художницы, впервые представит ряд ее значительных живописных произведений из собрания Русского музея. Особый ее раздел составят графические работы— от учебных постановок до произведений 1970–1980-х годов (портреты, натюрморты и пейзажи, созданные в процессе творческих путешествий) — и, конечно же, фарфор, прославивший ее имя.
Русский музей
Михайловский замок,
ноябрь 2020 года
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Владимир Гринберг. Велосипедисты на Неве. 1935 год. Фото: МИСП
Контрасты и диалоги эпох
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, открывший в прошлом году хит «Лихие 90-е» в этом готовит выставку-сопоставление или даже «дуэль» произведений разных эпох из своей коллекции. Как в портретах, например, начала ХХ века и его конца звучит образ модели с точки зрения композиционной, цветовой, а главное, эмоциональной выразительности? Или — как в натюрмортах разных временных периодов трактуются предметы, распределяются на плоскости холста? Отвечать на эти вопросы кураторы будут, например, «сталкивая» портреты и пейзажи объединения 1920-1930- годов «Круг художников», куда входил Александр Самохвалов, с работами современных авторов, а также перестроечных и постперестроечных арт-деятелей.
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
лето 2020 года
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Александр Самохвалов, супер-обложка к книге «Эпиграммы и сатира. Т. 1». 1931 год. Фото: Библиотека книжной графики
Книжная обложка 1920-1930-х годов
Библиотека книжной графики за несколько лет стала главной площадкой, где показывают как современную, так и архивную иллюстрацию и книжный дизайн в самом широком смысле: от livre d'artiste из коллекции Марка Башмакова до зинов. Однако лучше всего куратору библиотеки Наташе Ергенс удаются выставки графики советских художников 20–30-х годов, например прошлогодние поезда-пароходы Владимира Тамби. В планах на февраль 2020 года — обложки книг этого периода авторства Александра Самохвалова (чтобы не сильно грустить из-за закрывающегося Манежного блокбастера) , Николая Акимова, Петра Митурича, Михаила Разулевича, Соломона Юдовина, Николая Ушина, Сергея Рахманина и других художников, работавших в это время в таких издательствах как «Радуга», «ГИЗ», «Прибой», «Время» и «Академия».
Библиотека книжной графики
февраль
Вера Матюх. 110-летие. Печатная и оригинальная графика из собрания музея и частных коллекций
Музей Анны Ахматовой — один из немногих петербургских «малых» музеев, который умеет буквально за три копейки соорудить выставку с хорошим дизайном и серьезным наполнением, как было в прошлом году с поэтом и художников Олегом Григорьевым. Особое отношение у кураторов музея к ленинградской печатной графике, которая, кажется, становится новым арт-брендом города. Поэтому мы с особым трепетом ждем выставку Веры Матюх, блестящего иллюстратора журналов «Чиж» и «Еж» и одного из лучших художников Экспериментальной литографской мастерской ЛОССХ, где она делала поразительно трогательные листы о повседневной жизни советских 60-х. К 110-летию Матюх покажут литографии, акварели, рисунки и ранние офорты. Один из разделов выставки – блокадная тема, к которой Вера Федоровна смогла обратиться только в конце 1970-х. Важный акцент проекта – рассказ о так называемом «комаровском круге»: речь о поселке Комарово, где подолгу жили Анна Ахматова, Александр Гитович, Вера Матюх, Дмитрий Лихачев. Навестить их приезжали художники Павел Кондратьев, Вильям Бруй, поэты Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман, Евгений Рейн.
Музей Анны Ахматовой
Середина ноября – начало декабря
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«А.Н.Бенуа Эскиз декорации к балету «Павильон Армиды» Н.Н.Черепнина. Сады Армиды. 1909. Антреприза С.П.Дягилева. Дар Нины Лобановой-Ростовской». Фото: Музей театрального и музыкального искусства
«Театр Александра Бенуа: к 150-летию художника»
Театральный музей на площади Островского по-своему готовится к 150-летию Александра Бенуа: евангелист «Мира искусства», арт-историк и график занимался еще и театральными декорациями, писал балетные либретто и сам ставил спектакли. Театр был в течение всей жизни Бенуа самым сильным увлечением художника, ничто не любил он так горячо и не знал так глубоко. Об этом и будет выставка, большая часть которой расскажет о работе над балетом «Петрушка» на музыку Стравинского, кроме того мы увидим костюмы, эскизы, афиши, программки и фотографии российских и зарубежных постановок Бенуа из фондов музея и частных собраний.
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства
июль – октябрь 2020
Russian contemporary
Галереи и выставочные пространства в этом году наконец-то покажут современное искусство текущего момента максимально разнообразно: от молодых петербургских с большими перспективами и титулованных москвичей до классиков 90-х
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Фото: Виктор Юльев
Никита Селезнев. Поэзия каратэ (Karate Poetry)
Новая бодрая MYTH Gallery заняла в Петербурге пустующую нишу, которую условно можно назвать «абстрактный хип-хап» — построенные на полутонах и неуловимых смыслах выставки, где видео-арт с бесконечно смеющимися голыми женщинами сочетается с огромной черной футболкой с мрачной графикой в духе блэк-метал альбомов. Редакция «Собака.ru» особенно ждет новый проект Никиты Селезнева — скульптора, героя прошлогоднего арт-номера и просто красавца — под названием «Поэзия каратэ». Выставка под кураторство Анны Заведий раскроет феномен фан-переводов текстов песен известных мировых групп. «Тип поэзии, с которой я хотел бы работать, был найден на интернет-сайте Amalgama-lab. Amalgama-lab - это база переводов популярных песен, написанных анонимными добровольцами. Основная задача этих текстов – сделать максимально точный перевод песен. В конце концов мы получаем специальный тип текста, который включает в себя идеи авторов песен и форму «технического перевода». Текст, который я предлагаю называть, в рамка проекта — каратэ-поэзия», — объясняет художник. Самое интригующее — исследование явления Никита визуализирует инсталляцией из бетона и металла.
MYTH Gallery
30 января–20 марта
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Инсталляция московской художницы Дженды Флюид (Антонины Баевер) была показана на первой выставке в MYTH Gallery «Посмотри наверх, падает небо». Фото: MYTH Gallery
Антонина Баевер. Нечистая сила искусства. Камерная соната
Работы известной московской художницы, среди альтер-эго которой — Дженда Флюид и певица Tonny, «самая злая сука на районе», мы уже видели на групповых проектах в MYTH Gallery, а в этом году куратор фонда V-A-C Андрей Паршиков представит первый в Петербурге персональный проект Баевер.«Нечистая сила искусства. Камерная соната» — продолжение ее исследований новой актуальности барокко и визуальной идентичности российской современности. Это событие примет форму торжественного суаре, посвященного судьбам Петербурга в контексте мировой культуры. В этот раз автор обращается к малой музыкальной форме, состоявшейся в барочную эпоху, и осмысляет ее согласно сегодняшним вызовам современности. «Камерная соната» — это прямое продолжение выставки «Нечистая сила», сделанной специально для Северной Венеции, где дух барокко живее всех живых и где посредством него возможно осмыслить проблемы настоящего.
MYTH Gallery
26 марта–15 мая
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Евгений Юфит «Серия прозрачная роща». 1992. Фото: Marina Gisich Gallery
Евгений Юфит
Старейшая петербургская contemporary art галерея в прошлом году открыла новое пространство с панорамными окнами, а в этом празднует 20-летие чередой мощных выставок, первая на очереди — главного некрореалиста Евгения Юфита, подарившего нам фильм «Папа, умер дед Мороз». Кинокритики давно причислили Юфита, ушедшего из жизни 4 года назад, к классикам мирового кинематографа, сравнивая с кинодеятелями немецкого экспрессионизма и французского сюрреализма, с выдающимися режиссерами Андреем Тарковским и Джорджем Ромеро, который лично представлял фильмы Юфита во время ретроспективы в американском Питтсбурге.
Marina Gisich Gallery
Февраль
ZOIKA
В прошлом году в Петербурге оформилось группа «Новые художники» — авторы, живущие в психо-неврологических интернатах, под руководством художника Стаса Багса медленно, но верно становятся русскими Баскиа. Групповая выставка ребят уже прошла в Центре им.Курехина в мае, летом их работы стали частью проекта «Хоть стой, хоть падай» в Музее стрит-арта, а в январе они вступают в мир «взрослого» коммерческого искусства — персональный проект художницы Зойки открывается в Name gallery, которая продает, например, Леонида Цхэ. Зойка — лидер группы, которая работает масштабно и экспрессивно, создавая холсты размером 2 на 3 метра. Для автора, который не владеет техниками чтения и письма в традиционном понимании, работа с текстом становится сакральной инициацией, а также попыткой вербального контакта с внешним миров и отражения его многообразия. Это «иное», маргинальное искусство вбирает в себя творчество тех, кто не вписан в общепризнанные рамки и структуры культурного «истеблишмента».
Name Gallery
29 января–29 февраля
Юлдус Бахтиозина
Юлдус Бахтиозина — художница, волшебница и один из главных петербургских визионеров, добившихся признания на мировой сцене, в прошлом году открыла выставку в Антверпене (куратор проект работает с Яном Фабром и Мариной Абрамович), а в лондонском Royal opera house состоялась премьера спектакля, где Юлдус создала все костюмы и стиль. В этом году мы увидим ее первый полнометражный фильм «Дочь рыбака». По сюжету фильма продавщица из рыбного магазина попадает в сказочный мир царевен, где, как оказывается, всё подчинено бюрократии, а во множестве гулких коридоров и казенных кабинетов стоят в очередях девушки, жаждущие обнаружить в себе «царевность». Героине предстоит пройти серию испытаний, которые выявят её личную квалификацию в очень конкурентной профессии. В пространстве Collectors’ Lounge на третьем этаже галереи пройдет выставка костюмов и объектов, созданных Юлдус Бахтиозиной специально для фильма.
11 апреля – 16 мая
Anna Nova
Валерия Абендрот. Инсталляция, объекты, видео.
Интерактивная инсталляция художницы Валерии Абендрот LABORATORIUM SUGGERERE воссоздает интерьер медицинской лаборатории — в этом проницаемом для зрителя пространстве реальность и фантазия сливаются воедино. Привлекательная структура поверхности, мягкие формы и оттенки биоморфных объектов завораживают, но вскоре эта обманчивая притягательность сменяется дискомфортом. Распечатанные на 3D-принтере внутренние органы, кости и вены, здесь соседствуют с абстрактными объектами из искусственных материалов – пластика, воска и силикона. Скульптуры, напоминающие протезы, части тела и биологические структуры, свободные от собственной идентичности, будто застигнуты врасплох в процессе мутации. Кстати, первое образование Абендрот — зубной техник, поэтому медицинская тематика — не только дань моде на art&science, но и отражение реального опыта.
8 февраля–7 марта
Anna Nova
New Nature. Выставка арт-группы Recycle
Резиденты московской галереи «Триумф» группа Recycle переводят тексты Бодрийара о симулякрах на язык гиперреализма так, чтобы было понятно школьнику: вот человек врос спиной в мусорный бак, а в руке смартфон — значит потребляет пустую, как белый шум, информацию. Мужчина закрыл глаза и сложил руки на груди, где процарапано “sign up to iCloud”, все понятно — «Сон разума рождает чудовищ». Recycle два года назад представляли Россию на Венецианской биеннале, а затем просочились в парижский Центр Помпиду — с приложением, которое «дополняет» известные произведения искусства. Например, картину Георга Базелица Bildübereins перекрывает большой баннер со статистикой уникальных просмотров полотна за сутки. В новом проекте в Манеже художники размышляют о взаимодействии человека и машины в современном обществе, доводя до абсурда эти взаимоотношения в ближайшем будущем. Выставка включит в себя как уже известные объекты художников, так и совершенно новые, в которых будет интегрированы возможности АR-технологии и искусственного интеллекта.
ЦВЗ «Манеж»
Лето 2020 года
Александр Шишкин-Хокусай
Экспонент российского павильона на прошлогодней Венецианской биеннале и самый изобретательный театральный художник Петербурга, работавший с Андреем Могучим, открывает персональный проект в новом пространстве Marina Gisich gallery, которая представляла его на ярмарках Art Paris Art Fair и на Art Miami. Ждем «фирменной» фанеры — это любимый материал художника, из которого он, кажется, может создавать полноценные параллельные вселенные.
Marina Gisich gallery
Лето
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CrocodilePOWER «Dark desires», 2019. Фото: Marina Gisich gallery
Crocodile Power
Дуэт Crocodile Power окучивает то же поле, что и Recycle group — место человека в цифровой реальности. CrocodilePOWER создают мифологии, где-то между фантазией и реальностью, между технологией и природой. Они реализуют их в проектах, объединяющих различные виды искусства: живопись, скульптура и инсталляции. Живопись CrocodilePOWER изображает пейзажи дистопии, а в скульптуре их персонажи создаются из стеклопластика, фарфора, дерева, мха, коры, железа и других материалов. Выставка в Петербурге — начало сотрудничества коллектива с Marina Gisich Gallery,.
Marina Gisich gallery
Весна
Совместный проект Петра Швецова и Федора Хирошиге «Место для трансгрессии»
Петр Швецов — денди и алхимик в одном флаконе, в прошлом году сделал в Marina Gisich gallery выставку на волнительную тему женского исподнего и чулочно-носочных изделий, которая затем перекочевала в магазин белья и колготок. Художница Федор Хирошиге, известная остроумной игрой с персонажами поп-культуры вроде Сейлор Мун псевдоним позаимствовала у японского художника-графика, мастера ксилографии и сама неплохо умеет работать с деревом. Их совместный проект в Новом музее пока окутан дымкой тайны, известно, что художники будут переосмыслять личные мифологии в контексте исторических корней волшебной сказки: Сейлор мун, оборотень-лис и оборотень-медведь, заблудившиеся в лесу и грибы-оборотни.
Новый музей
27 октября– 29 ноября
DAYDREAM
Фестиваль современного искусства стран Севера
Молодая команда петербургского филиала ГЦСИ в прошлом году наконец-то сделала для нас фестиваль современного искусства у моря — на форте Константин в Кронштадте, а в этом году успех предполагается закрепить в главном креативном кластере у воды — Севкабель Порту.
Севкабель Порт
9-14 июня 2020 (даты могут измениться)
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