Рафаэль, Марк Куинн, Шишкин, Кустодиев и современное искусство Азии: выставки Петербурга-2020

Сесиль Битон и культ звезд

Первая в России выставка фотографа, который создал знаковые портреты Одри Хепберн (фото с мундштуком!), Мэрилин Монро, Мика Джаггера, Твигги, Барбары Стрейзанд и других звезд. Кроме того Битон запечатлевал на пленке британскую аристократию, был придворным фотографом Елизаветы II и в то же время снимал свингующий Лондон 60-х и cover-story журнала Vogue. У него было много друзей из числа русских эмигрантов, он восхищался Анной Павловой и Сергеем Дягилевым, сам был в России в 1935 году. Фотограф был арбитром вкуса и стражем настоящей британской красоты (на русском выходила его книга «Зеркало моды» с меткими, а порой едкими портретами модных персонажей), и даже получил «Оскар» за костюмы для фильма «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн — фильма по пьесе Бернарда Шоу, что для всякого денди (а он, конечно, был современным денди) было особенно значимо. Кстати, в Эрмитаже покажут снимок Хепберн в культовом наряде «под викторианскую эпоху» из этого фильма.

Государственный Эрмитаж

10 декабря 2020–14 марта 2021 года