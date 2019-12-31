Экспозиция разместилась в нескольких залах Главного штаба и показывает страницы из художественной книги Анри Матисса «Джаз», выпущенной ограниченным тиражом в сентябре 1947 года и содержащей отпечатки коллажей в сопровождении письменных воспоминаний художника «о цирке, о народных сказках или путешествиях».

«Первоначально Матисс планировал назвать книгу «Цирк», но в процессе работы нашел другое, музыкальное название, связанное не с тематикой, а с характером композиций — «импровизации… с живым и страстным звучанием». Печатная графика не может долгое время находиться на свету, необходима особая забота о сохранности таких экспонатов, поэтому световые окна-фонари были закрыты специально на время выставки», — рассказали в Эрмитаже.

Выставка «Анри Матисс. Джаз» открыта в Главном штабе Государственного Эрмитажа с 31 декабря 2019 года по 17 мая 2020 года.

Анри Матисс — французский художник и скульптор, лидер течения фовистов, известный своими изысканиями в передаче эмоций через цвет и форму. Одним из первых, кто оценил талант Матисса, был русский коллекционер Сергей Щукин — в 1908 году он заказал у художника три панно «Танец», «Музыка» и «Купание», который так и не был воплощен в масштабе. Оба полотна выставлены в Зале Матисса в Главном штабе Государственного Эрмитажа.