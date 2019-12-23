Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» рассказывает какие книги мы читали и о каких опять вспомнили в 2019 году — список можно использовать как новогодний вишлист и план-максимум на новогодние праздники одновременно.
12 книг об искусстве, которые нас зацепили в 2019 году: стрит-арт, вандалы, рейв и уродство
Кваренги и Андреян Захаров. Зодчие нашего города.
Петербургский коллекционер Кирилл Авелев переиздает легендарную советскую серию «Зодчие нашего города» с графикой современных художников и актуальным взглядом на место шедевров прошлого в сегодняшней городской среде. Первое издание с иллюстрациями Ивана Чемакина и статьей Марии Элькиной было посвящено Андреяну Захарову, а самое свежее — Джакомо Кваренги. Самое прелестное в этой серии то, что кроме статьи о по сути недооцененном архитекторе, там есть иллюстрации Аси Маракулиной — самой известной на сегодняшний день петербургской художницы поколения 30-летних. «Я думала-думала, изучила Кваренги и поняла, что не так важно, какой именно зодчий мне достанется, я люблю облик Петербурга. Так получилось, что в моих рисунках Кваренги как такового нет. Его архитектура у меня только намечена пунктирно. Меня интересуют машинки, люди, троллейбусы, то есть городская среда. Поэтому мои иллюстрации — не архитектурная графика в традиционном понимании». Графику Аси сейчас продает за приличные деньги Marina Gisich Gallery, тем ценнее коллекционное издание книги с эстампом — авторской литографией художницы. Купить оба издания можно в Masters Bookstore в Пассаже и Кабинете графики WöD.
Отрывок о том, почему застройка каре Адмиралтейства — первая градостроительная ошибка Петербурга
Алекс Пинчер «Краткая квир-история искусства»
Алекс Пинчер составил ликбез по такой смутной области знания как квир-история искусства — то есть обо всем, что выходит за рамки традиционных представлений об идентичности, любви и желании. Обсуждая работы Эгона Шиле, Данкана Гранта, Клод Каон, Ханны Хёх, Фриды Кало, Дэвида Хокни, Гленна Лигона, Занеле Мухоли, Элисон Митчелл, Томоко Касики и других художников, которые способствовали изменению предвзятых взглядов на секс и гендер, Алекс Пилчер воздает должное первому столетию квир-искусства.
Десмонд Моррис «Сюрреалисты в жизни»
Ad Marginem
В этом году Эрмитаж почти не показывал нам современное искусство, зато сделал целых четыре выставки (живопись и книги) двух сюрреалистов — Роберто Матта и Макса Эрнста. Одновременно на русском языке вышла книга писателя, художника и этолога, то есть специалиста по поведению животных, Десмонда Морриса с 32 биографиями ключевых фигур в сюрреализме: от Сальвадора Дали и основателя движения Андре Бретона до эпатажной дивы, художницы-революционерки Леоноры Фини. И если «Манифест сюрреализма», поэзию и другие труды его адептов читают в основном искусствоведы и студенты, то насыщенные биографические заметки с описанием Парижа 20–30-х годов и многочисленных романов участников событий вполне могут заменить просмотр сериала «Содержанки».
Тимоти Мортон
Стать экологичным
Музей современного искусства «Гараж» и Ad Marginem
Музей «Гараж» в этом году окончательно укрепился в статусе евангелиста осознанного потребления — к сортировке мусора, отказу от бумажных приглашений и пластиковых трубочек добавилась выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100». Помимо работ, посвященных гринвошингу, виртуальной реальности и Чернобылю, а также рекламной компании с Иваном Дорном, Музей подготовил на русском языке издание книги британского философа Тимоти Мортон «Стать экологичным». Идею книги, посвященной «темной экологии» кратко объяснил исследователь Александр Вилейкис: «Если совсем коротко, речь идет о желании изменить отношения между человеком и окружающим его миром. Мортон видит проблему в том, что начиная со школьных курсов по биологии и заканчивая массовой экологической повесткой о природе нам рассказывают как о стабильном феномене со своими законами, который доступен для понимания». Чтение, мягко говоря, не самое простое — цитаты Лакана и не только присутствуют, однако в условиях тотального интереса к экологической повестке — не бесполезное. Тем более, что в следующем году «Гараж» станет резидентом пространства «Дом 12» на Новой Голландии.
«Энциклопедия российского уличного искусства»
Творческое объединение АРТМОССФЕРА
В этом году окончательно стало понятно — уличное искусство во всех его проявлениях интересует общество куда больше, чем contemporary art. Супрематический крест Покарала Лампаса на фестивале стрит-арта в Екатеринбурге вызвал всероссийский скандал, самые ординарные работы стрит-артистов на стенах города вызывают больше медийного шума, чем галерейные открытия, а Андрей Малахов ведет аукцион произведений художников так называемой «уличной волны», которые как горячие творожки сметают коллекционеры. В этом контексте «Энциклопедия российского уличного искусства», которую два года готовила команда московской Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА — своеобразное подведение итогов: внутри читатель найдет статьи о 187 российских художниках и командах, работающих в поле уличного искусства сегодня или начинавших свой путь с граффити. Кстати, глоссарий ключевых терминов, относящихся к граффити и стрит-арту, написали со-основатель петербургского Института исследования стрит-арта Альбина Мотор и научный сотрудник Мария Удовиченко, (при участии московского художника Дмитрия Аске). Краткий гид о том, чем граффити отличается от «оформухи» Альбина составила для арт-номера «Собака.ru» в апреле.
Андрей Хлобыстин «Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины XX века»
Издательство «Борей Арт»
500 страниц эссе о том, как в пост-сталинское время расцветало независимое ленинградско-петербургское искусство вышли 2 года назад, а этой осенью книга архивариуса локальной арт-сцены взяла Премию Кандинского — чем не повод перечитать осмысленные воспоминания о Тимуре Новикове, «Новой Академии», Сергее Курехине, Викторе Цое и других? «Шизореволюция — это идентификационный кризис и семиотическая катастрофа, когда вещи теряют название и свой старый смысл. Сейчас это опять начинает происходить. Актуальность моей книги в том, что современная эпоха перекликается с тем, что было в конце 1980-х — начале 1990-х, когда мир поплыл. За нулевые люди пригрелись в своих норках и самости, но вдруг опять жизнь ломает все устоявшиеся структуры. Мы можем наблюдатьпо телевидению, какие напряженные лица у наших чиновников — в любой момент они могут всего лишиться. А юная блогерша пятнадцати лет становится миллионершей, попросту рассказывая в сетях о своих отношениях с мальчиками, нарядах, школе и путешествиях».
«Made in dance 1991–1999»
У российской клубной культуры появилась своя «Повесть временных лет» — монументальный 6-летний энциклопедический труд Олега Цодикова — одного из организаторов «Гагарин-пати». Благодаря тщательно собранным воспоминаниям участников событий мы можем посмотреть как выглядели флаеры рейва «Восточный удар» ((да, именно его логотип «использовал» Гоша Рубчинский), как создавались легендарные петербургские клубы «Тоннель» и «Мама» и как благодаря ленинградскому «Планетарию» в городе взращивалась любовь к электронной музыке. Особенно актуальна сейчас, когда в Петербурге происходит смычка рейва и современного искусства.
Отрывок о том, как в Петербурге 90-х делали вечеринку «Восточный удар»
Загмайстер и Уолш. О красоте
Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Австрийский дизайнер Стефан Загмайстер создает, возможно, самые впечатляющие artist books — с голографиями, невероятными сочетаниями бумаги и стройной концепцией. Но даже обычные издания в его исполнении вызывают аддикцию и желание бесконечно их листать. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» перевело на русский язык ультимативный гид Загмайстера о красоте в современном мире. Из книги вы узнаете как жители хрущевок сопротивлялись функционализму в интерьере, почему ампирное сталинское метро лучше минималистичного и почему мода на уродство — временное явление. «Собака.ru» опубликовала отрывок для тех, кто пока сомневается в целесообразности покупки.
Екатерина Андреева «Все и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века»
«Издательство Ивана Лимбаха»
Переиздание (3-е!) хрестоматийной книги ведущего научного сотрудника Отдела новейших течений Государственного русского музея Екатерины Андреевой на которой выросло целое поколение молодых кураторов современного искусства. Под одной обложкой исследователь собрала свои лекции о главных художниках прошлого века — западных (Поллок, Уорхол) и отечественных (Малевич, Михнов-Войтенко). С самого начала Андреева ставит диагноз: «Искусство XX века довольно монотонно и полно самоограничений: каждый следующий художник оставляет все меньше места для новых экспериментов».
Отрывок о «Ленинградском Джексоне Поллоек» Евгении Михнове-Войтенко
«Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили»
Лауреат премии «Топ 50» журнала «Собака.ru», бывший театральный критик и режиссер спектакля без актеров Виктор Вилисов написал самую скандальную книгу года о современном театре, которая получила премию имени Курехина (а еще оказалась в топе продаж литературы о театре). На удивление, книга вышла куда менее хлесткой, чем вилисовские колонки или посты в facebook, зато дает общее представление о том, что происходило в мире contemporary театра за последние 20–30 лет: Хайнер Гёббельс, Ян Фабр, Ромео Кастелуччи, Роберт Уилсон, квиритов, феминизм и русские театры, похожие на сталинские колхозы. Кстати, книгу читает очень хвалит Лия Ахеджакова, поэтому смело используйте ее как точку входа в мир театра, отличного от постановки «Дяди Вани» в костюмах или антрепризы с актерами из российских сериалов.
Отрывок о том, почему русские театры похожи на сталинские колхозы
Константин Сомов. Дневник. 1917-1923
Составитель: Павел Голубев, Издательство «Дмитрий Сечин»
Сенсационный двухтомник воспоминаний мирискусника Сомова, вышедший в 2017–18 годах, осенью опять попал в заголовки СМИ: его составитель Павел Голубев судится с Русским музеем, в котором хранятся скрупулезно расшифрованные искусствоведом дневники художника. Расшифровка институции не понравилась из-за интимных подробностей жизни Сомова — в 70-е сотрудники ГРМ уже публиковали воспоминания художника о годах, проведенных в послереволюционном Петрограде и первых годах эмиграции. Но кроме судебных тяжб, поводом почитать дневники послужила первая за 50 лет музейная ретроспектива автора, воспевавшего галантный 18 век с его маркизами, балами и арлекинами.
Софья Багдасарова «Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства»
Издательство «Бомбора»
Главный арт-блогер страны искусствовед Софья Багдасарова, благодаря которой классическая живопись перестала ассоциироваться у широкой публики со скукой и бубенежом экскурсовода: оказалось, что в полотнах Рубенса и Микеланджело скрываются истории об убийцах, людоедах и зоофилах. После дебютного «Омерзительного искусствоведения» Багдасарова написала краткий гид о том, как произведения искусства воруют, портят и уничтожают — чаще всего не из корысти или злого умысла, а по глупости. Особенной остроты новинке года прибавляет зимняя история с кражей работы Архипа Куинджи с выставки в Третьяковской галерее.
Отрывок о том, как картина Репина «Иван Грозный» более 100 лет сводит с ума и провоцирует вандализм?
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