12 книг об искусстве, которые нас зацепили в 2019 году: стрит-арт, вандалы, рейв и уродство

Кваренги и Андреян Захаров. Зодчие нашего города.

Петербургский коллекционер Кирилл Авелев переиздает легендарную советскую серию «Зодчие нашего города» с графикой современных художников и актуальным взглядом на место шедевров прошлого в сегодняшней городской среде. Первое издание с иллюстрациями Ивана Чемакина и статьей Марии Элькиной было посвящено Андреяну Захарову, а самое свежее — Джакомо Кваренги. Самое прелестное в этой серии то, что кроме статьи о по сути недооцененном архитекторе, там есть иллюстрации Аси Маракулиной — самой известной на сегодняшний день петербургской художницы поколения 30-летних. «Я думала-думала, изучила Кваренги и поняла, что не так важно, какой именно зодчий мне достанется, я люблю облик Петербурга. Так получилось, что в моих рисунках Кваренги как такового нет. Его архитектура у меня только намечена пунктирно. Меня интересуют машинки, люди, троллейбусы, то есть городская среда. Поэтому мои иллюстрации — не архитектурная графика в традиционном понимании». Графику Аси сейчас продает за приличные деньги Marina Gisich Gallery, тем ценнее коллекционное издание книги с эстампом — авторской литографией художницы. Купить оба издания можно в Masters Bookstore в Пассаже и Кабинете графики WöD.

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