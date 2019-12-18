Как сексизм на обложках журналов и в рекламе мешает нам жить? Рассказывает гендерный фотограф

Люди, скептически относящиеся к гендерному анализу и думают, что гендерные фотографы хотят превратить всех в серую массу. Но на деле – ровно наоборот. Мы хотим показать, что есть тысячи альтернатив, а не два варианта: только женственное и мужественное. С самого раннего возраста нас учат: если мы девочки, то мы должны быть милыми, красивыми, а если мальчики — сильными, конкурентоспособными, агрессивными. Одна из скандинавских компаний, продающих игрушки, решила не ограничивать детскую фантазию: мальчик может играть в парикмахера и заботится о заболевшей кукле. Девочки могут играют в стрелялки. А Спайдермен с коляской показывает, что можно быть и супергероем, и отцом, то есть и сильным, и заботливым одновременно. Нет одного варианта — их тысячи.

Записала Александра Колабинова

Благодарим за помощь в создании материала Генеральное консульстве Швеции, Шведский институт и Музей советских игровых автоматов