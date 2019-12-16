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Юлия Купина назначена на пост директора Российского этнографического музея

Новым директором Российского этнографического музея, одного из крупнейших этнографических музеев Европы, назначена Юлия Купина. Ранее она занимала пост заместителя директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН.

  • Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ 

Как отмечают в Министерстве культуры России, прежний директор Российского этнографического музея в Петербурге, Владимир Грусман, остается работать в музее — должность, которую он займет, будет согласована в ближайшее время. Приказ о назначении Юлии Купиной подписан министром культуры России Владимиром Мединским 16 декабря, контракт с новым директором заключен на год. 

«Одна из важнейших задач, которые я сейчас вижу – включение музея в современное информационное поле, поскольку именно информация сегодня является одним из самых эффективных средств сохранения коллекций, представления их публике. Причем это не только публикации коллекции и научных достижений. Работа должна строиться по нескольким направлениям и связана с решением не только технических и организационных задач, но также идеологических и контентных», — говорит о ближайших планах на посту директора Купина.

Российский этнографический музей является одним из крупнейших в Европе, имеющих подобную тематику. Основан в 1895 году императором Николаем II как этнографический отдел Русского музея и в 1913 году получил собственное здание на Инженерной улице, 4, рядом со зданием Русского музея. Самостоятельным музеем учреждение стало в 1934 году. 

Основная часть экспонатов датируется XIX — началом XX века. Памятники демонстрируют хозяйственную деятельность, народную архитектуру и быт, обрядовую практику, религиозные представления, традиции воспитания детей и образцы художественного творчества. 

В числе особо ценных коллекций — собрание народного костюма, коллекция фотографий и негативов XIX века, собрание ковров кочевых племен Средней Азии и Казахстана, народов Кавказа, резные и гравированные изделия из мамонтовой и моржовой кости народов Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, летом этого года Министерство культуры РФ объявило о старте конкурса концепций развития Российского этнографического музея. А к 2022 году в здании Биржи на Васильевском острове планируют открыть Музей геральдики. Сооружение, которое занимает центральную часть ансамбля Стрелки, передали Эрмитажу еще в апреле 2014 года — сейчас в здании проходит масштабная реставрация, по завершении которой главный музей Петербурга перевезет туда часть своих архивов.

 

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Дарья Гладких,
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