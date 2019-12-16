Новым директором Российского этнографического музея, одного из крупнейших этнографических музеев Европы, назначена Юлия Купина. Ранее она занимала пост заместителя директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН.
Юлия Купина назначена на пост директора Российского этнографического музея
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Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ
Как отмечают в Министерстве культуры России, прежний директор Российского этнографического музея в Петербурге, Владимир Грусман, остается работать в музее — должность, которую он займет, будет согласована в ближайшее время. Приказ о назначении Юлии Купиной подписан министром культуры России Владимиром Мединским 16 декабря, контракт с новым директором заключен на год.
«Одна из важнейших задач, которые я сейчас вижу – включение музея в современное информационное поле, поскольку именно информация сегодня является одним из самых эффективных средств сохранения коллекций, представления их публике. Причем это не только публикации коллекции и научных достижений. Работа должна строиться по нескольким направлениям и связана с решением не только технических и организационных задач, но также идеологических и контентных», — говорит о ближайших планах на посту директора Купина.
Российский этнографический музей является одним из крупнейших в Европе, имеющих подобную тематику. Основан в 1895 году императором Николаем II как этнографический отдел Русского музея и в 1913 году получил собственное здание на Инженерной улице, 4, рядом со зданием Русского музея. Самостоятельным музеем учреждение стало в 1934 году.
Основная часть экспонатов датируется XIX — началом XX века. Памятники демонстрируют хозяйственную деятельность, народную архитектуру и быт, обрядовую практику, религиозные представления, традиции воспитания детей и образцы художественного творчества.
В числе особо ценных коллекций — собрание народного костюма, коллекция фотографий и негативов XIX века, собрание ковров кочевых племен Средней Азии и Казахстана, народов Кавказа, резные и гравированные изделия из мамонтовой и моржовой кости народов Сибири и Дальнего Востока.
Напомним, летом этого года Министерство культуры РФ объявило о старте конкурса концепций развития Российского этнографического музея. А к 2022 году в здании Биржи на Васильевском острове планируют открыть Музей геральдики. Сооружение, которое занимает центральную часть ансамбля Стрелки, передали Эрмитажу еще в апреле 2014 года — сейчас в здании проходит масштабная реставрация, по завершении которой главный музей Петербурга перевезет туда часть своих архивов.
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