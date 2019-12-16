Как отмечают в Министерстве культуры России, прежний директор Российского этнографического музея в Петербурге, Владимир Грусман, остается работать в музее — должность, которую он займет, будет согласована в ближайшее время. Приказ о назначении Юлии Купиной подписан министром культуры России Владимиром Мединским 16 декабря, контракт с новым директором заключен на год.

«Одна из важнейших задач, которые я сейчас вижу – включение музея в современное информационное поле, поскольку именно информация сегодня является одним из самых эффективных средств сохранения коллекций, представления их публике. Причем это не только публикации коллекции и научных достижений. Работа должна строиться по нескольким направлениям и связана с решением не только технических и организационных задач, но также идеологических и контентных», — говорит о ближайших планах на посту директора Купина.