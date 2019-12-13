Израильский художник Klone представит у «Манежа» инсталляцию «Ты меня видишь?» о феномене человеческой памяти

Инсталляция «Ты меня видишь?» появится на елке, которую установят на площади у «Манежа». Ее украсят фото-голограммами глаз — если пройти мимо них, можно увидеть оптический эффект, благодаря которому «глаза» будут то открываться, то закрываться. Визуальная игра лежит в основе идеи художника о том, что «внешнее» и «внутреннее» являются сменными системами отсчета — наблюдающий оказывается в то же время и наблюдаемым.

Проект также обращается к теме идентичности человека. «Современная культура, в которой селфи и профили в социальных сетях уже во многом вытеснили понятие собственного «я», представляется художнику эпохой сосуществования многочисленных клонов. «Глаза — зеркало души», говорим мы; но так ли это в современном мире?» — говорят в «Манеже».

Открытие инсталляции «Ты меня видишь?» израильского художника Klone пройдет 21 декабря. Перед этим также состоится public talk с ее создателем, Игорем Ревелисом. Вход свободный по предварительной регистрации. Выставка продлится до 20 января 2020 года.

Напомним, ранее на площади у центрального выставочного зала «Манеж» в Петербурге появились «самые красивые лошади в мире». Инсталляция художника Андрея Люблинского. Несмотря на условность статуй, пропорции лошадей сохранены, а размер позволяет им не только вписаться в пространство, но и вступить в диалог с диоскурами на портике у главного фасада — скульптурами братьев-близнецов Кастора и Полидевка древнегреческой мифологии.