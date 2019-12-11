В стене итальянского музея нашли картину Густава Климта «Портрет женщины». Ее украли 22 года назад

Рабочие галереи современного искусства Риччи Одди в Пьяченце обнаружили «Портрет женщины» кисти Климта во время чистки стен от плюща. «Плющ и скрывал эту полость. Возможно, этот мешок оставался на том же месте с 1997 года», — передает РИА «Новости» слова пресс-службы полиции итальянского города.

Полицейские отмечают, что пока рано делать предположения относительно подлинности картины. «Мы не можем судить об аутентичности, потому что все, что может быть сказано по этому поводу, не сопровождается каким-либо исследованиями», — добавил собеседник агенства. В настоящий момент полотно «Портрет женщины» отправлено на экспертизу.

Картина «Портрет женщины» была написана австрийским художником Густавом Климтом в 1916 или 1917 году. В 1925-ом полотно было приобретено аристократ из Пьяченцы Джузеппе Риччи Одди. Согласно завещанию коллекционера, после его смерти картина и другие собранные предметы искусства были переданы городу и выставлены в галерее, получившей имя Риччи Одди.

В 1996 году 18-летняя студентка Клаудиа Мага, изучающая искусство, заметила, что «Портрет женщины» похож на другой женский портрет кисти Климта — его никто не видел после 1912 года. Фердинандо Ариси, в то время директор галереи, проверил полотно на рентгеновском аппарате. Оказалось, под верхним слоем краски скрыто еще одно изображение.

В честь открытия дирекция Риччи Одд организовала выставку во дворце XIII века в Пьяченце, а занимаемое галереей здание закрылось на реконструкцию. В 1997 году «Портрет женщины» исчез — предположительно, этому помогло отключение сигнализации на время ремонта здания. Картина стала второй по ценности, разыскиваемой в стране, и являлась таковой 22 года.