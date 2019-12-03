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У «Манежа» появились «самые красивые лошади в мире» — инсталляция художника Андрея Люблинского

На площади у центрального выставочного зала «Манеж» в Петербурге появились «самые красивые лошади в мире». Инсталляция художника Андрея Люблинского — актуальная трактовка двух диоскуров на фасаде здания.

  • Все фотографии предоставлены пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Конные статуи авторства Андрея Люблинского выполнены специально для «Манежа» в минималистично манере и оригинальной цветовой гамме, которая контрастирует с классическими фасадами зданий. Несмотря на условность статуй, пропорции лошадей сохранены, а размер позволяет им не только вписаться в пространство, но и вступить в диалог с диоскурами на портике у главного фасада — скульптурами братьев-близнецов Кастора и Полидевка древнегреческой мифологии. 

«Пластический язык Люблинского, открытый для интернационального прочтения и напоминающий о русском авангарде, отсылает к цифровой природе современной визуальности. Здесь также прослеживается идея возможной тиражируемости объектов, демократичности, свойственной дизайнерской практике. Художник разрабатывает модульную систему, благодаря которой можно создавать разнообразные узнаваемые объекты — это ключевая для автора идея арт-конструирования», — говорят в «Манеже». 

Инсталляция «Самые красивые лошади в мире» открыта с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020-го.

 

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Дарья Гладких,
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