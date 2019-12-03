«Не хочу быть человеком-брендом»: основатель Эрарты Марина Варварина дала первое за 10 лет интервью

Вы не давали интервью десять лет, то есть с момента открытия музея, поэтому «Эрарта» для зрителя не ассоциируется с вашим именем. Неужели для вас не важно быть основателем-брендом?

Я бы даже сказала, что для меня важно не быть основателем-брендом, потому что это было бы плохо для обеих сторон: и для меня, и для того дела, которому я посвятила значительную часть своей жизни. Люди-бренды вынуждены работать на созданный ими образ, а мне не хочется, чтобы мой бренд диктовал мне условия. Я хочу остаться свободной. С другой стороны, проекты, выстроенные под своего основателя, не имеют шансов его пережить, а хорошее дело должно жить долго, и при этом во все времена быть современным, — ни один взятый отдельно человек не может такое обеспечить. Значимый проект создается большим коллективом людей и живет самостоятельной жизнью, иначе он нежизнеспособен. Сегодня британский Tate Modern не ассоциируется со своим основоположником Генри Тейтом, сахарным магнатом XIX века, хотя и носит его имя. Для меня достаточно быть просто основателем «Эрарты» и гордиться вкладом в ее достижения: за десять лет музей встал на ноги и трудами большого коллектива обрел свое лицо и развивается дальше.