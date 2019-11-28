В Гранд Отеле Европа открылся вернисаж Владимира и Алисы Духовлиновых

В галерее Гранд Отеля Европы открылась выставка петербургских художников. Работы Владимира Духовлинова, находятся в собраниях Государственного Русского музея, ЦВЗ «Манеж», Музея нонконформистского искусства и в частных коллекциях по всему миру. Начав в 1970-х гг. с увлечения Сезанном, он к 1990-м гг. уже перешел к постабстракционизму. Дочь Владимира Алиса стала много заниматься живописью уже после окончания консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова и, завоевав признание на международных конкурсах по исполнительскому искусству. Имея музыкальное образование, большой акцент в своих работах она делает на композиции и ритме рисунка.