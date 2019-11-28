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В Гранд Отеле Европа открылся вернисаж Владимира и Алисы Духовлиновых

  • Алиса Духовлинова Мелохромия (холст, акрил, 150х200, 2018)

  • Алиса Духовлинова Астероид Оумуамуа(150-200, холст, акрил, 2019)

В галерее Гранд Отеля Европы открылась выставка петербургских художников. Работы Владимира Духовлинова, находятся в собраниях Государственного Русского музея, ЦВЗ «Манеж», Музея нонконформистского искусства и в частных коллекциях по всему миру. Начав в 1970-х гг. с увлечения Сезанном, он к 1990-м гг. уже перешел к постабстракционизму. Дочь Владимира Алиса стала много заниматься живописью уже после окончания консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова и, завоевав признание на международных конкурсах по исполнительскому искусству. Имея музыкальное образование, большой акцент в своих работах она делает на композиции и ритме рисунка.

  • Владимир Духовлинов Представление (2008, 90х80, холст, печать, масло)

Гранд Отель Европа, Михайловская ул, 1/7, тел. 8 (812) 329‑6200

Ольга Угарова,
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