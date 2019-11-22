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St-James и Marina Gisich Gallery представили камерную экспозицию работ художника Марины Алексеевой «Детали»

21 ноября в бутике St-James на Невском проспекте, 150 состоялось открытие камерной экспозиции работ художника и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Марины Алексеевой «Детали», организованной совместно с галереей Marina Gisich Gallery. Инсталляции представлены в небольших боксах, через «окна» которых можно разглядеть «концентрированные» интерьеры общественных зданий и частных жилищ.

«В лайтбоксах Алексеевой всегда происходит преображение стандарта. Любой предмет на своем обычном месте здесь может неожиданно продемонстрировать свободу от стереотипов поведения и восприятия. Автор следует природе не в увеличении версий одного и того же как разного, а в разработке мимикрии живого мира. Превосходная степень искусства в «Lifeboxes» обеспечена способностью художника смотреть на вещи нетрадиционно и видеть в них главное — новые образы», — описывает работы художника ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея Екатерина Андреева.

  • Марина Алексеева

Марина Алексеева — лауреат Премии имени Сергея Курехина в области современного искусства. Произведения художника хранятся в постоянных коллекциях Государственного Русского музея, московского Музея Современного искусства, Мультимедиа Арт музея, культурного Фонда «Екатерина», Fundacio Sorigue в Барселоне и австрийского Art Vectors Investment Partnership. Увидеть работы Марины Алексеевой в бутике St-James на Невском проспекте, 150 можно до 28 ноября 2019 года.

 

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Дарья Гладких,
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