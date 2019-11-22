21 ноября в бутике St-James на Невском проспекте, 150 состоялось открытие камерной экспозиции работ художника и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Марины Алексеевой «Детали», организованной совместно с галереей Marina Gisich Gallery. Инсталляции представлены в небольших боксах, через «окна» которых можно разглядеть «концентрированные» интерьеры общественных зданий и частных жилищ.
St-James и Marina Gisich Gallery представили камерную экспозицию работ художника Марины Алексеевой «Детали»
«В лайтбоксах Алексеевой всегда происходит преображение стандарта. Любой предмет на своем обычном месте здесь может неожиданно продемонстрировать свободу от стереотипов поведения и восприятия. Автор следует природе не в увеличении версий одного и того же как разного, а в разработке мимикрии живого мира. Превосходная степень искусства в «Lifeboxes» обеспечена способностью художника смотреть на вещи нетрадиционно и видеть в них главное — новые образы», — описывает работы художника ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея Екатерина Андреева.
Марина Алексеева — лауреат Премии имени Сергея Курехина в области современного искусства. Произведения художника хранятся в постоянных коллекциях Государственного Русского музея, московского Музея Современного искусства, Мультимедиа Арт музея, культурного Фонда «Екатерина», Fundacio Sorigue в Барселоне и австрийского Art Vectors Investment Partnership. Увидеть работы Марины Алексеевой в бутике St-James на Невском проспекте, 150 можно до 28 ноября 2019 года.
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