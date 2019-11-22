St-James и Marina Gisich Gallery представили камерную экспозицию работ художника Марины Алексеевой «Детали»

«В лайтбоксах Алексеевой всегда происходит преображение стандарта. Любой предмет на своем обычном месте здесь может неожиданно продемонстрировать свободу от стереотипов поведения и восприятия. Автор следует природе не в увеличении версий одного и того же как разного, а в разработке мимикрии живого мира. Превосходная степень искусства в «Lifeboxes» обеспечена способностью художника смотреть на вещи нетрадиционно и видеть в них главное — новые образы», — описывает работы художника ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея Екатерина Андреева.