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мегафон звери23 августа в 18:00 МСКНа МегаФон ТВКонцерт «Зверей» организует для своих абонентов «МегаФон». Попасть в первый онлайн-ряд просто – рассказываем как.Если ты абонент МегаФона – ссылка с приглашением уже ждет тебя в мобильном приложении оператора – зайди в раздел «Для меня» – нажми на «МегаСюрприз». Не видишь «МегаСюрприз»? Просто обнови приложение. Далее жми на кнопку «На концерт!» – и всё! Ты в зрительном зале МегаФон ТВ.Подлинная энергетика живого концерта у тебя в мобильномЛетний рейв и «Звери» навсегда с тобой в любом месте и в любое время: через два дня после концерта запись трансляции появится на МегаФон ТВ и будет доступна всем авторизованным пользователям сервиса.Трансляция будет доступна на любом устройстве (на смартфоне и планшете iOS/Android, компьютере, телевизоре с функцией Смарт ТВ) на МегаФон ТВ.
Правила проведения акции.при поддержке