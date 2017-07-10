«Гастрономический мастер-класс BORK и NESPRESSO»

29 июня в бутике BORK в Екатеринбурге состоялся закрытый кулинарный мастер-класс, провели который Бренд-шеф BORK - Денис Никифоров и кофе-амбассадор Nespresso - Никита Кудрявцев. Они поделились секретами приготовления гастрономических шедевров и их сочетанием с редкими сортами кофе Nespresso Grand Cru из разных уголков мира.

Специально разработанное меню состояло из следующих блюд:

- Зеленый салат с летними фруктами и сыром буррата, заправленный соусом из ванили и бальзамического уксуса в сопровождении кофе Dulsao do Brasil – отборная бразильская арабика – элегантное сочетание желтого и красного бурбона.

- Стриплойн-фламбе с коньячно-перечным соусом и зеленой спаржей на гриле, который прекрасно дополнил бленд Indriya from India, созданный из индийской арабики и робусты, произрастающей на юге страны в тени деревьев, которые также служат защитой для выращиваемых рядом пряных культур, что придает этому бленду пикантное послевкусие.

- Мороженое с вишней в бурбоне, с добавлением блендов Ristretto Decaffeinato и Arpeggio Decaffeinato. А кофейным сопровождением стал холодный кофейно-молочный коктейль с добавлением кокосового сиропа и свежевыжатого ананасового сока. Основой для коктейля стали лимитированные бленды Leggero On Ice и Intenso On Ice – кофе, созданный специально для дегустации со льдом.

Специальными гостями мероприятия стали: Главный редактор журнала "ЕКБ.Собака.ru" Ксения Крутикова, Ирина Зырянова с Евгенией Вороновой , Виктория Серебренник, Ольга Зайченко, Оксана Телятникова, Светлана Стихина.

В этот вечер гости совершили незабываемое гастрономическое путешествие, и открыли для себя новые грани вкуса натурального кофе Гран Крю от Nespresso. Ведь кофе может быть не только завершением трапезы, но и достойным сопровождением каждого блюда. А также овладели искусством приготовления блюд любой сложности с использованием техники BORK.

Фото: Павел Кирбятьев