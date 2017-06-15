В Екатеринбурге в ТЦ "WOW house" открылся новый салон детской мебели ТМ Meblik. По этому случаю состоялся большой семейный праздник. Для маленьких гостей и их родителей было приготовлено много сюрпризов: прически и макияж от салона Motchany, фотоссесия, мастер-классы от сети центров раннего развития "Бэби-клуб" и Детского научного центра "Наукасити". Пока дети были заняты в игровой зоне, взрослые могли в это время познакомиться с продукцией бренда.



Компания гарантирует высокое качество своей продукции, из года в год подтверждая ее соответствие всем стандартам европейского класса. Детская мебель в салонах Meblik представлена широким ассортиментом детских кроваток, шкафов, комодов, стеллажей, столиков, стульчиков, а также фирменными комплектами детской мебели для мальчиков и девочек любого возраста – от новорожденных до подростков. Благодаря мебели Meblik даже самая скромная детская комната превратится в увлекательный мир приключений. Детская преобразится до неузнаваемости: вместо скучного стандартного интерьера малыш окажется в окружении нежных цветов, добрых животных или непоседливых мустангов, причудливо выгравированных на стенках мебели в формате 3D. Мебель для подростков имеет стильный принт, который выгодно подчеркнет индивидуальность своего владельца - юноши или девушки.



В рамках мероприятия прошел запуск проекта "Добрый ящик". Актер театра «Гоголь-Центр» (г. Москва) Никита Кукушкин запустил этот проект в декабре 2016 года. Ящики для сбора вещей уже поставили в 8-ми точках Москвы. А сейчас к ним добавился и Екатеринбург. В Екатеринбурге партнером проекта стала компания Кода, являющаяся представителем известного бренда детской и подростковой мебели MEBLIK в УрФО. В качестве пожертвований принимается детская и взрослая одежда и обувь (0 -18 лет). Приглашаем всех желающих принять участие в акции "Добрый ящик" и привезти в салон детской мебели ТМ Meblik вещи, из которых выросли Ваши дети! Вещи принимаются в чистом и хорошем состоянии.



Салон Meblik

Металлургов, 84, 1 этаж

тел.300-99-68

meblik.ru