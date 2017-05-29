КУХНЯ ПРОЕКТА. Премия «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2017»

Мероприятие для дизайнеров и архитекторов проходило 11 мая в интерьерном салоне LIVING. Гостями мероприятия стали участники премии «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2017» по версии журнала «ЕКБ.Собака.ru» и интерьерного центра ARCHITECTOR, прошедшие отбор экспертного жюри.

Тематический вечер организаторы посвятили Италии. Поэтому в программе «Италия рядом» были совместное с гостями приготовление трех блюд итальянской кухни под руководством шеф-повара Ивана Храмцова и компании Food Smile.



В салоне, можно увидеть выставку дизайн-проектов конкурсных работ, пообщаться в неформальной, дружеской обстановке. Фотоотчет в соцсетях можно найти по хэштегам, с которыми фотографировались гости.

Участники премии получили поздравления от руководителя салона Татьяны Лессер. Директор по маркетингу интерьерного центра ARCHITECTOR Мария Нестерова, и главный редактор Журнала «ЕКБ.Собака.ru» Ксения Халтурина пожелали дизайнерам и архитекторам удачи в дальнейшем соревновании за победу в конкурсе.

Открытое голосование за выбор победителей в номинации частный интерьер и общественный интерьер проходит с 01 по 12 июня . Любой желающий может ознакомиться с проектами конкурсантов и проголосовать за понравившуюся работу на сайте. Церемония награждения победителей Премии «Лучшие дизайнеры и интерьеры» состоится 15 июня 2017 года