СТС Медиа провел презентацию телеканалов СТС, Че и СТС love

Генеральный директор телеканалов СТС Медиа в Екатеринбурге Алексей Парфун поделился с рекламодателями, партнерами и прессой последними новостями каналов, свежими данными и новинками эфира.



Во втором полугодии 2017 года канал СТС планирует продолжать радовать зрителей яркими и позитивными проектами, которые не оставят равнодушными всю семью, ближайшая премьера 15 мая – второй сезон спин-оффа «Кухни» сериал «Отель Элеон».



Зрителей «Че» ждут новые громкие телевизионные российские премьеры мировых сериалов, среди которых «Молодой папа» Паоло Соррентино и «Мир дикого запада» Джонатана Нолана, «Карточный домик» Дэвида Финчера. Зрители увидят много интеллектуальных, спортивных и реалити-шоу, которые сопоставимы по масштабу и качеству с лидерами на телевизионном рынке.

Молодой телеканал СТС love показывает уверенный рост доли телесмотрения за счет популярных проектов СТС и собственного уникального контента.



После презентационной части для гостей СТС выступила популярная в Екатеринбурге группа BOGACHI, музыканты которой являются действующими участниками ТВ-шоу «Новая звезда» и авторами официального гимна черлидинга РФ.