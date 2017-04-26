13 апреля BC SUMMIT громко отпраздновал свой юбилей

Вечеринка #gangstersinthecity собрала всех друзей и партнеров бизнес - центра.

Гостям были предложены развлечения на любой вкус:

Открытая тренировка от «РМК Боксинг промоушн, алко-казино от Уральского Банка Реконструкции и развития, мастер-классы по танцам от Галла Денс, выступление джазового оркестра, игра в мафию от игротеки «За разум», модный показ, знакомство с украшениями от ювелирного дома Golden Style, коктейль - бар от «Лавка мещанина Яковлева».

Также на мероприятии была проведена благотворительная лотерея. Среди гостей были разыграны ценные призы и подарки. Главным призом стали швейцарские часы от партнера праздника – Сервисного центра швейцарских часов.

Все средства, собранные на мероприятии, будут направлены в детский благотворительный фонд «Мы вместе».