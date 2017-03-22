Клиника пластической хирургии и гинекологии встречала своих клиентов, партнеров и друзей на PARTY «Встреча весны», посвященном началу нового сезона. Каждый мог поучаствовать в написании весенней картины. Уютная атмосфера праздника сопровождалась музыкальными номерами от группы «Кварта» и Макса Мокрякова, шутками мимов и фотосессией от Алексея Полякова и студии Bozo#studio. В конце вечера гости расслаблялись под сеты диджея.