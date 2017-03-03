Вечеринка «BOY CUT. 2 года стрижем лучших»

25 февраля в ночном клубе «Синий Жук» прошла грандиозная вечеринка «BOY CUT. 2 года стрижём лучших», приуроченная ко дню рождения сети мужских парикмахерских «BOY CUT» в Екатеринбурге.



Этой ночью гости вечеринки наблюдали перфомансы танцевального проекта «Foxtronica», услышали хиты групп «BOGACHI» и «Patrick Cash», а также сеты от Dj Vndy Vndy и Dj Anton Miller. Увидели видеопоздравления от сооснователя сети Александра Гудкова и стендап-комика Нурлана Сабурова, находившихся в гастрольных турах. Евгений «Лангепас» Кожевин провёл презентацию обновленного сайта и блога барбершопа, рассказал о нововведениях, которые расширят привычные рамки мужских парикмахерских и запустятся в ближайшем времени. Еще одной изюминкой вечеринки стала демонстрация рубрики «Стрижем как на Первом», где в режиме «здесь и сейчас» гость кардинально меняет свой образ.



Среди всех пришедших были разыграны ночь в пятизвездочном отеле, длительные тест-драйвы на элитных автомобилях, билеты на концерт Елены Темниковой, сертификаты в фитнес-клуб и, конечно, же сертификаты на стрижки у именинника.



«Мы хотим сказать огромное спасибо всем, кто приехал и прилетел на наш день рождения! Всё получилось даже круче, чем мы ожидали. Спасибо за поддержку события нашим друзьям - брендам Lexus, Bright Fit, Jack Daniel’s, спасибо Atrium Palace Hotel, спасибо интернет-магазину beitler.ru, а также корпорации Киви за то, что вы вместе с нами. Это был прекрасный вечер в кругу лучших» - говорят о вечеринке основатели BOY CUT в Екатеринбурге - Антон Писчиков и Руслан Гилязов. ! «BOY CUT» начал свою историю четыре года назад в Москве при непосредственном участии Александра Гудкова («Вечерний Ургант», «Comedy Woman») и достаточно быстро сделал себе имя. Одному из многочисленных звездных гостей Ивану Урганту так здесь понравилось, что у «BOY CUT» появилась собственная рубрика «Стрижем на Первом» в передаче «Вечерний Ургант». В феврале 2015 сеть появилась в Екатеринбурге, а в числе самых первых гостей были солист группы «Руки Вверх» - Сергей Жуков и стендап-комик Comedy Club Александр Незлобин.



Мужская парикмахерская «BOY CUT» г. Екатеринбург Сакко и Ванцетти 64 | Куйбышева 44 Телефон: (343) 288-51-18



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