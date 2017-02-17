Торжественное открытие нового салона "Леди прима" в Екатеринбурге
2 февраля 2017 г. в МЦ «Галерея 11» в Екатеринбурге в торжественной обстановке с разрезанием красной ленты состоялось открытие второго салона текстильного декора «Леди прима» в г.Екатеринбург и салона «Улица Бассейнов».
Директор компании Екатерина Сопельцева и весь коллектив с радушием встретили многочисленных гостей – коллег дизайнеров, архитекторов, партнеров.
Программа вечера была насыщенной – знакомство с новыми коллекциями тканей и аксессуаров 2017 года, экскурс по новому салону, презентации от партнеров, дегустация лучших марок вин от профессионального сомелье, знакомство с работами известного художника Петра Серебровского и даже участие в совместном написании картины, что привело гостей вечера в полный восторг!
В завершение праздника состоялся розыгрыш ценных призов и подарков от хозяев вечера и компаний партнеров!
Подробный фотоотчет с мероприятия вы можете посмотреть на сайте http://decor.lady-prima.com/, а так же в официальных группах «Леди прима» в соцсетях.
Вконтакте https://vk.com/lady_prima?z=album-35447110_241159300
Фейсбук https://www.facebook.com/ladyprima74/photos/a.1371405612912080.1073742141.320780601307925/1371406039578704/?type=3&theater
Малышева, 53, ТЦ "Антей", салон №503, тел. 8 922 188 07 47
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