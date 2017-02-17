Торжественное открытие нового салона "Леди прима" в Екатеринбурге

2 февраля 2017 г. в МЦ «Галерея 11» в Екатеринбурге в торжественной обстановке с разрезанием красной ленты состоялось открытие второго салона текстильного декора «Леди прима» в г.Екатеринбург и салона «Улица Бассейнов».



Директор компании Екатерина Сопельцева и весь коллектив с радушием встретили многочисленных гостей – коллег дизайнеров, архитекторов, партнеров.

Программа вечера была насыщенной – знакомство с новыми коллекциями тканей и аксессуаров 2017 года, экскурс по новому салону, презентации от партнеров, дегустация лучших марок вин от профессионального сомелье, знакомство с работами известного художника Петра Серебровского и даже участие в совместном написании картины, что привело гостей вечера в полный восторг!

В завершение праздника состоялся розыгрыш ценных призов и подарков от хозяев вечера и компаний партнеров!



Подробный фотоотчет с мероприятия вы можете посмотреть на сайте http://decor.lady-prima.com/, а так же в официальных группах «Леди прима» в соцсетях.

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