23 декабря состоялась закрытая вечеринка «Предвкушение праздника» для клиентов и партнёров марки Via Cappella.
23 декабря состоялась закрытая вечеринка «Предвкушение праздника» для клиентов и партнёров марки Via Cappella. На входе гостей радушно встречал энергичный и улыбчивый Дед Мороз. Весь вечер сопровождал необычный и притягательный вокал приглашённой в гости яркой российской певицы Ульяны Пережогиной, лидера jazz-трио «Интуиция», автора песен и композитора. Гости лакомились изысканными закусками и отличным шампанским от Бара Соловьева, знакомились с изделиями марки и тепло общались в изысканной и уютной обстановке бутика.
В ходе вечера была представлена небольшая часть новой весенне-летней коллекции, которая поступит в продажу в конце февраля. Очаровательные девушки-модели демонстрировали прекрасные изделия бренда, фланируя среди публики и предлагая всесторонне оценить неизменное качество и шик изделий от Via Cappella. Также состоялась лотерея с внушительным количеством прекрасных призов, среди которых галстук – бабочка из меха - авторское изделие, вышедшее из ателье Анны Бек. Великолепная шапка-ушанка из рыси, выполненная из высококачественного хлопка с мехом канадской рыси, медвежонок, изготовленный в личной мастерской дизайнера Анны Бек. Любая солидная фирма, специализирующаяся на мехах, обычно выпускает изделие в виде игрушки, в нашем случае Анна предложила нам симпатичного медвежонка, который уже узнаваем и его ассоциируют именно с нашим брендом. Подобного медвежонка можно заказать для ваших детей из любого цвета и материала! Также нашли своих обладателей два сертификата по 50000 рублей на любую покупку в бутике Via Cappella.
Via Cappella - это особый бренд, создающий настроение. Из сезона в сезон для коллекций Via Cappella разрабатывается от 15 до 25 авторских цветов, что дает возможность свободно экспериментировать с их сочетанием. При этом, неизменно, в коллекции акцентированы модные оттенки сезона.
Основными источниками вдохновения выступают женственные силуэты и образы кинодив.
Создатель бренда Анна Бек при создании изделия использует как традиционные материалы: мех норки, лисы, соболя, итальянский кашемир, шотландский твид, английский мохер, — так и редкие: перуанскую альпаку, опоссум, тэсси. Дизайнеру несомненно удалось— совместить комфорт, уют и качество аукционного меха с великолепным кроем, практичностью, легкостью, так необходимыми современным женщинам в их повседневной жизни. Именно под ее руководством рождаются оригинальные дизайнерские изделия, выполненные с большой любовью к натуральным материалам.
Концепцию бренда лучше всего характеризует слоган компании «Мех могут носить все». Именно такой подход позволяет итальянскому бренду выпускать коллекции высокого качества на любой вкус. При работе с мехом марка активно использует прогрессивные технологии и смело экспериментирует с яркими цветами.
Особенностью бренда считаются: элегантные меховые изделия, далекие от классических силуэтов, но отличающиеся безупречным стилем, легкие, отвечающие последним тенденциям мировой моды. В коллекции представлены изделия классических сдержанных цветов, а также яркая палитра оттенков, удлиненные жилеты , комбинированные меховые модели, в которых одновременно присутствует длинный и короткий ворс, роскошные пальто и многое другое.
Надеемся, что марка Via Cappella приобретёт ещё больше поклонников среди жителей нашего города и области в новом году!
Сердечно поздравляем всех уральцев с Новым Годом и с нетерпением ждём в гости по адресу г. Екатеринбург, ул. Радищева, 25, ТГ Тихвин.
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