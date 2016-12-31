23 декабря состоялась закрытая вечеринка «Предвкушение праздника» для клиентов и партнёров марки Via Cappella. На входе гостей радушно встречал энергичный и улыбчивый Дед Мороз. Весь вечер сопровождал необычный и притягательный вокал приглашённой в гости яркой российской певицы Ульяны Пережогиной, лидера jazz-трио «Интуиция», автора песен и композитора. Гости лакомились изысканными закусками и отличным шампанским от Бара Соловьева, знакомились с изделиями марки и тепло общались в изысканной и уютной обстановке бутика.



В ходе вечера была представлена небольшая часть новой весенне-летней коллекции, которая поступит в продажу в конце февраля. Очаровательные девушки-модели демонстрировали прекрасные изделия бренда, фланируя среди публики и предлагая всесторонне оценить неизменное качество и шик изделий от Via Cappella. Также состоялась лотерея с внушительным количеством прекрасных призов, среди которых галстук – бабочка из меха - авторское изделие, вышедшее из ателье Анны Бек. Великолепная шапка-ушанка из рыси, выполненная из высококачественного хлопка с мехом канадской рыси, медвежонок, изготовленный в личной мастерской дизайнера Анны Бек. Любая солидная фирма, специализирующаяся на мехах, обычно выпускает изделие в виде игрушки, в нашем случае Анна предложила нам симпатичного медвежонка, который уже узнаваем и его ассоциируют именно с нашим брендом. Подобного медвежонка можно заказать для ваших детей из любого цвета и материала! Также нашли своих обладателей два сертификата по 50000 рублей на любую покупку в бутике Via Cappella.