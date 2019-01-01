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IX Городской телевизионный конкурс красоты и таланта «Мини Мисс Екатеринбург 2019»
За пять недель проекта пятьдесят пять участниц прошли четыре конкурсных испытания: визитка в национальном костюме, фотосессия, костюм собственного дизайна и творческий номер.
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Светская хроника. Мини миссIX Городской телевизионный конкурс красоты и таланта «Мини Мисс Екатеринбург 2019» завершился большим финальным шоу.За пять недель проекта пятьдесят пять участниц прошли четыре конкурсных испытания: визитка в национальном костюме, фотосессия, костюм собственного дизайна и творческий номер. Девочки совершили семь выходов на различных площадках города: от камерного театра и подиума до большой сцены. По результатам конкурса в тройку лидеров конкурса вошли Владислава Рытенко
(II Вице Мини Мисс Екатеринбург 2019), Дарья Леонова (I Вице Мини Мисс Екатеринбург 2019) и победительницей конкурса стала София Марчук. Она получила главный приз – сертификат на поездку в Disney Land Paris от туристической компании «Пангея».Организатор конкурса продюсерский центр Top Projects:
«Ежегодно мы даем девочкам возможность показать себя с разных сторон. Все конкурсные испытания нацелены на раскрытие творческого потенциала, раскрепощение и получение навыков работы на сцене с большой зрительской аудиторией. Мы проделали огромную работу, чтобы для каждой юной участницы сказка стала былью».
Генеральный Партнер конкурса: Торгово-развлекательный центр «Алатырь»
Партнеры конкурса: Туристическая компания «Пангея», театр «Живой театр», Океанариум Екатеринбурга, аэротруба Free Fly, академия парикмахерского искусства Studio best, сеть магазинов модной бижутерии и аксессуаров Lady Collection, дизайнерская одежда SMOLA, фотостудия Light Room, студия флористики «Три цветка».
Информационные партнеры: Мультимедиапроект «Екб.Собака.ru», телеканал «ЕТВ»