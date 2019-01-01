IX Городской телевизионный конкурс красоты и таланта «Мини Мисс Екатеринбург 2019» завершился большим финальным шоу.

За пять недель проекта пятьдесят пять участниц прошли четыре конкурсных испытания: визитка в национальном костюме, фотосессия, костюм собственного дизайна и творческий номер. Девочки совершили семь выходов на различных площадках города: от камерного театра и подиума до большой сцены. По результатам конкурса в тройку лидеров конкурса вошли Владислава Рытенко

(II Вице Мини Мисс Екатеринбург 2019), Дарья Леонова (I Вице Мини Мисс Екатеринбург 2019) и победительницей конкурса стала София Марчук. Она получила главный приз – сертификат на поездку в Disney Land Paris от туристической компании «Пангея».

