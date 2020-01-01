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Отчетный концерт «YouLa танцы и фитнес»
Два часа танцев и костюмированного шоу на радость родителям и друзьям, на радость себе – в атмосфере чуда и искреннего счастья, объединившего всех, прошел отчетный концерт студийцев.
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Светская хроника. ЮлаГерои знаменитой «Алисы в Стране чудес» помимо танцев напоминали всем, что каждый может оказаться в этой Стране. Главное – с улыбкой и внимательно смотреть по сторонам. Главное – заметить. Два часа танцев и костюмированного шоу на радость родителям и друзьям, на радость себе – в атмосфере чуда и искреннего счастья, объединившего всех, прошел отчетный концерт студийцев. Самым маленьким артистам всего два года, самым взрослым – шестнадцать. Старшие помогают младшим, младшие берут пример и вдохновляют старших. И все это одна большая команда YouLa во главе с руководителем Алиной Рудой-Зубакиной и еще тридцатью педагогами-хореографами.
«Отчетные концерты, которые организовывает YouLa, это всегда праздник. В первую очередь, для самого ребенка. Здесь все о нем: это его отчет, это он погружается в атмосферу большой сцены, работы на зрительный зал, работы в команде. Он понимает, что можно и так! Можно не только показывать маме и папе, чему он научился на открытом уроке в хореографическом классе. Можно среди софитов, можно в костюме. А для этого надо и собраться, и совладать с переживаниями, и адаптироваться, и подключить навыки актерского мастерства. Да много всего... Такое событие останется в памяти навсегда! У каждого ребенка. Это важно. Важно, чтобы запомнилось позитивно. Важна поддержка и эмоции. И это даем мы вашим/нашим детям и вам. По традиции два раза в год. Команда YouLa – танцы и фитнес». – Алина Рудая-Зубакина.