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THE X6 в «КРАФТ»
Под колоритный вокал исполнительницы Флоры Бачахчян и живое музыкальное сопровождение джаз-бенда эффектно, в клубах дыма и свете софитов появилась главная звезда вечера – новый кроссовер BMW X6
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Светская хроника. БМВПод колоритный вокал исполнительницы Флоры Бачахчян и живое музыкальное сопровождение джаз-бенда эффектно, в клубах дыма и свете софитов появилась главная звезда вечера – новый кроссовер BMW X6 – «настоящий хищник снаружи и охотник внутри» (процитируем производителя дословно, потому что рычит этот зверь действительно мощно). О других достоинствах автомобиля гостям официального дилерского центра BMW «Крафт» не уставал рассказывать ведущий
Руслан Мазитов, перемежая технические детали с шутками
и раздачей приятных подарков от партнеров мероприятия.