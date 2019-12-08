Под колоритный вокал исполнительницы Флоры Бачахчян и живое музыкальное сопровождение джаз-бенда эффектно, в клубах дыма и свете софитов появилась главная звезда вечера – новый кроссовер BMW X6 – «настоящий хищник снаружи и охотник внутри» (процитируем производителя дословно, потому что рычит этот зверь действительно мощно). О других достоинствах автомобиля гостям официального дилерского центране уставал рассказывать ведущийРуслан Мазитов, перемежая технические детали с шуткамии раздачей приятных подарков от партнеров мероприятия.