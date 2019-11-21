Двадцать первый день рождения своей ювелирной компании владельцы LINO Александр и Юлия Ляные отметили не одной вечеринкой, а целой серией неформальных девичников. Юлия встречала и угощала гостей домашними блюдами, Александр, по сути, провел дружеский artist talk на тему геммологии, истории и фолклеристики. Вот вы знали, что Россия до начала XX века была мировым лидером по экспорту жемчуга? Где у ювелиров «море», а где «река»? А какая связь между жемчугом, жабой, русалкой, Бабой Ягой и Петром Первым? Теперь пополнять драгоценную коллекцию почитательницы бренда Lino будут на качественно ином уровне знаний!

