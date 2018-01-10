Первый в России, 3-й в Европе, 57-й в мире — так екатеринбургский Теле-клуб в 2017-м году обновил рекорды рейтинга Top 200 Clubs ведущего мирового издания о концертной индустрии Pollstar.

Результаты Теле-клуба за 2017-й — лучшие за все годы присутствия уральской площадки в международном рейтинге.

«Так высоко мы еще не забирались! Поздравляю всех коллег и партнёров!» — делится радостью продюсер Теле-клуба Семён Гальперин, упоминая и актуальные сопутствующие реалии работы: «Рост в период кризиса не может не радовать. К сожалению, в основном он достигнут за счёт не всегда гениальной попсы и хип-хопа. Не этого мы добивались, но что делать! Может быть, надоест в какой-то момент слушать (и петь) „Розовое вино“, и пойдут искать музыки дронов! В Дом Печати вон привозят девушку из Дании, которая ангельским голосом поёт очень атмосферный блэк-метал. Посмотрим, как пойдёт!».

Pollstar формирует свои регулярные рейтинги, в том числе и 200 ведущих клубных площадок мира по итогам года, основываясь на данных о количестве проданных билетов и верифицируя их с использованием собственной системы.

На первом месте в 2017-м — бостонский клуб House Of Blues, на события в который в прошлом году было продано 290 тысяч билетов. Вторая строчка — за крупнейшим европейским игроком, брюссельским Ancienne Belgique (218 тысяч проданных билетов), третья — вашингтонский 9:30 Club (211 тысяч билетов).

По данным Pollstar, в 2017-м в Теле-клубе было продано 68 356 билетов на 65 концертов, т.е. в среднем 1052 билета на каждый концерт.

Помимо российского клуба в первой сотне лучших — представители Канады, Австралии, Великобритании, Бразилии, Мексики и Китая.

Традиционными сложностями, с которыми сегодня, среди прочих, по-прежнему сталкиваются российские концертные и клубные площадки, организующие выступления отечественных и иностранных артистов, остаются тренд на экономию на развлечениях среди населения и высокие логистические расходы.

Полный рейтинг Pollstar Year End Worldwide 2017