Мисс "Русское Радио" стала Елизавета Савичева из Екатеринбурга

В Москве прошел финал Всероссийского конкурса красоты. В этом году событию «Русского Радио» исполнилось 20 лет! Почётными гостями события стали заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, экс-Первая леди Франции, модель и певица Карла Бруни, а также известные политики, артисты, дизайнеры и медиаперсоны.

Тридцать участниц приехали на финал конкурса со всей России. Победительницы региональных этапов конкурса «Мисс Русское Радио 2018» — очаровали судейскую коллегию и гостей события.

Екатеринбург представляла Елизавета Савичева – студентка 3-го курса Уральского Государственного Педагогического Университета, модель и певица.

За настроение вечера отвечали ведущие «Русского Радио» Дмитрий Оленин и Алла Довлатова, а также певица Анна Седокова.

По традиции в этот вечер на сцену вышли Звёзды «Русского Радио»! Подарить свои яркие выступления приехали: Владимир Пресняков, ЮрКисс, группа «Дискотека Авария», ВладиМир, Ирина Дубцова и Стас Пьеха, Artik & Asti, Митя Фомин, группа «Банд’Эрос». Невероятным подарком для всех гостей конкурса стало выступление великолепной Карлы Бруни.



