Мисс "Русское Радио" стала Елизавета Савичева из Екатеринбурга
В Москве прошел финал Всероссийского конкурса красоты. В этом году событию «Русского Радио» исполнилось 20 лет! Почётными гостями события стали заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, экс-Первая леди Франции, модель и певица Карла Бруни, а также известные политики, артисты, дизайнеры и медиаперсоны.
Тридцать участниц приехали на финал конкурса со всей России. Победительницы региональных этапов конкурса «Мисс Русское Радио 2018» — очаровали судейскую коллегию и гостей события.
Екатеринбург представляла Елизавета Савичева – студентка 3-го курса Уральского Государственного Педагогического Университета, модель и певица.
За настроение вечера отвечали ведущие «Русского Радио» Дмитрий Оленин и Алла Довлатова, а также певица Анна Седокова.
По традиции в этот вечер на сцену вышли Звёзды «Русского Радио»! Подарить свои яркие выступления приехали: Владимир Пресняков, ЮрКисс, группа «Дискотека Авария», ВладиМир, Ирина Дубцова и Стас Пьеха, Artik & Asti, Митя Фомин, группа «Банд’Эрос». Невероятным подарком для всех гостей конкурса стало выступление великолепной Карлы Бруни.
В жюри юбилейного конкурса вошли: художник-модельер Валентин Юдашкин; певец, актёр, композитор и продюсер Филипп Киркоров; певица, актриса и телеведущая Елена Север; супермодель и актриса Надя Ауэрман; самая красивая девушка планеты 2008, модель и телеведущая Ксения Сухинова; генеральный продюсер «Русской Медиагруппы» Сергей Балдин; член совета директоров ОАО «Московский ювелирный завод» Валерий Морозов; олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.
После длительного совещания, жюри конкурса «Мисс Русское Радио» определились с почётными званиями и озвучили имена победительниц: Второй вице-мисс «Русское Радио» стала представительница Читы, Первой вице-мисс – представительница Волгограда.
Почетное звание «Мисс Русское Радио 2018» завоевала представительница Екатеринбурга – Елизавета Савичева!
Жюри и зрители конкурса были единодушны — Елизавета также стала обладательницей титула Приз зрительских симпатий и амбассадором бренда DIM в России!
Главный символ конкурса - корону, инкрустированную драгоценными камнями вручили победительнице экс-первая леди Французской республики Карла Бруни и ведущая Елена Север. Вместе с престижным титулом Лиза получила сертификат на 1 000 000 рублей, который она сможет потратить на образование.
Фото: Архивы пресс-службы "Русского радио"
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