Согласна, эффект от М22 потрясающий – ощутила на себе. Есть ли риск, что пигмент вернется в сезон активного солнца? Ни одна технология не дает пожизненную гарантии победы над пигментом. Чтобы минимизировать риски, важно по окончании курса ежедневно использовать солнцезащитные средства. Если же пигмент начинает вновь проявляться, можно повторить процедуру, чтобы не ждать момента, когда под воздействием ультрафиолета он предстанет «во всей красе». Легче предупредить, чем лечить. Причем, предупредить в комплексе. Доказано, что в сочетании с инъекциями плазмой, обогащенной тромбоцитами, противостояние фотоомоложения пигментации значительно усиливается. Что касается гладкой кожи – не поздно ли сейчас делать эпиляцию? Самое время. Эту миссию в нашей клинике выполняет супер инновационный аппарат последнего поколения LightSheer Desire, единственный в Екатеринбурге. Это – безопасная, «умная» и самая быстрая эпиляция в мире. На ее эффективность влияет цвет волос, кожи, гормональный фон пациента. Плюс есть прямая зависимость от обрабатываемого участка тела. Полноценный курс составляет от 6 до 8 процедур, но эффект очевиден сразу – с каждым сеансом происходит угасание жизненного цикла волос, они становятся тоньше, реже, бледнее.

Согласна, эффект от М22 потрясающий – ощутила на себе. Есть ли риск, что пигмент вернется в сезон активного солнца?

Ни одна технология не дает пожизненную гарантии победы над пигментом. Чтобы минимизировать риски, важно по окончании курса ежедневно использовать солнцезащитные средства. Если же пигмент начинает вновь проявляться, можно повторить процедуру, чтобы не ждать момента, когда под воздействием ультрафиолета он предстанет «во всей красе». Легче предупредить, чем лечить. Причем, предупредить в комплексе. Доказано, что в сочетании с инъекциями плазмой, обогащенной тромбоцитами, противостояние фотоомоложения пигментации значительно усиливается.

Что касается гладкой кожи – не поздно ли сейчас делать эпиляцию?

Самое время. Эту миссию в нашей клинике выполняет супер инновационный аппарат последнего поколения LightSheer Desire, единственный в Екатеринбурге. Это – безопасная, «умная» и самая быстрая эпиляция в мире. На ее эффективность влияет цвет волос, кожи, гормональный фон пациента. Плюс есть прямая зависимость от обрабатываемого участка тела. Полноценный курс составляет от 6 до 8 процедур, но эффект очевиден сразу – с каждым сеансом происходит угасание жизненного цикла волос, они становятся тоньше, реже, бледнее.

Впереди сезон купальников. Хочется иметь идеальную фигуру перед выходом на пляж.

Хочется, значит, нужно сделать. Спорт и правильное питание – неотъемлемые атрибуты на пути к совершенным формам. Это классный путь, правда, не быстрый. Но его можно сократить с помощью инновационных технологий и современного оборудования – гордость Merve. Взять, к примеру, ULFIT-липолиз. Это, так называемая, альтернатива хирургической липосакции, когда с помощью высокоинтенсивного, сфокусированного ультразвука, который проходит до заданной глубины 6, 9 или 13 мм, осуществляется прогрев подкожно-жировой клетчатки, и жировые клетки разрушаются.



