-
На старт, внимание, март
Весна – поэтически романтическое время вдохновляться, влюбляться и … преображаться:
-
Красота сезонВесна – поэтически романтическое время вдохновляться, влюбляться и … преображаться: Ксения Крутикова выяснила у основателя и главного врача клиники Merve Натальи Волковой, какие процедуры активируют ресурсы организма и выполняют anti age максимум.Допустим с распорядком жизни, спортом и питанием налажено, но хочется «большего», точнее, лучшего. Какие процедуры с быстрым результатом порекомендуете?
При комплексном подходе к красоте и совершенству я предлагаю начинать путь с качества кожи. В этом аспекте одной из самых топовых процедур для лица, уместной до наступления активного солнца, является фракционный игольчатый RF-лифтинг. Суть заключается в том, что в результате микротравмирования кожи тонкими позолоченными иголками с радиочастотной энергией происходит глубокий прогрев кожи, что стимулирует выработку нового коллагена путем ремоделирования кожи. Если хочется вау эффекта лифтинга и уменьшения глубины морщин – самое время выбрать эту процедуру. Еще один хит– биоревитализация новейшим препаратом французского происхождения Novacutan. Это– гиалуроновая кислота, в которую вшиты аминокислоты. Их уникальное, запатентованное пространственно-ориентированное расположение в самой молекуле позволяет осуществлять многогранное воздействие на клетки кожи. А именно– гиалуроновая кислота активирует специфические белки, которые меняют, так называемый, суточный цикл клетки, омолаживая и энергизируя ее, а также защищает от ультрафиолета и вредного воздействия полютантов – инфракрасного излучения экранов. В результате двух-трех процедур кожа преображается: приобретает свежесть и подтягивается, исчезает отечность, морщины разглаживаются. И, наконец, третья рекомендованная процедура сезона – фотоомоложение на аппарате М22 Lumenis. Это профессиональный «борец» с избыточной пигментацией, сосудистой патологией, сужает поры, нормализует функцию сальных желез и за счет комплексного воздействия делает кожу лица сияющей «в жизни, как на селфи».Согласна, эффект от М22 потрясающий – ощутила на себе. Есть ли риск, что пигмент вернется в сезон активного солнца?
Ни одна технология не дает пожизненную гарантии победы над пигментом. Чтобы минимизировать риски, важно по окончании курса ежедневно использовать солнцезащитные средства. Если же пигмент начинает вновь проявляться, можно повторить процедуру, чтобы не ждать момента, когда под воздействием ультрафиолета он предстанет «во всей красе». Легче предупредить, чем лечить. Причем, предупредить в комплексе. Доказано, что в сочетании с инъекциями плазмой, обогащенной тромбоцитами, противостояние фотоомоложения пигментации значительно усиливается.
Что касается гладкой кожи – не поздно ли сейчас делать эпиляцию?
Самое время. Эту миссию в нашей клинике выполняет супер инновационный аппарат последнего поколения LightSheer Desire, единственный в Екатеринбурге. Это – безопасная, «умная» и самая быстрая эпиляция в мире. На ее эффективность влияет цвет волос, кожи, гормональный фон пациента. Плюс есть прямая зависимость от обрабатываемого участка тела. Полноценный курс составляет от 6 до 8 процедур, но эффект очевиден сразу – с каждым сеансом происходит угасание жизненного цикла волос, они становятся тоньше, реже, бледнее.Согласна, эффект от М22 потрясающий – ощутила на себе. Есть ли риск, что пигмент вернется в сезон активного солнца?
Ни одна технология не дает пожизненную гарантии победы над пигментом. Чтобы минимизировать риски, важно по окончании курса ежедневно использовать солнцезащитные средства. Если же пигмент начинает вновь проявляться, можно повторить процедуру, чтобы не ждать момента, когда под воздействием ультрафиолета он предстанет «во всей красе». Легче предупредить, чем лечить. Причем, предупредить в комплексе. Доказано, что в сочетании с инъекциями плазмой, обогащенной тромбоцитами, противостояние фотоомоложения пигментации значительно усиливается.
Что касается гладкой кожи – не поздно ли сейчас делать эпиляцию?
Самое время. Эту миссию в нашей клинике выполняет супер инновационный аппарат последнего поколения LightSheer Desire, единственный в Екатеринбурге. Это – безопасная, «умная» и самая быстрая эпиляция в мире. На ее эффективность влияет цвет волос, кожи, гормональный фон пациента. Плюс есть прямая зависимость от обрабатываемого участка тела. Полноценный курс составляет от 6 до 8 процедур, но эффект очевиден сразу – с каждым сеансом происходит угасание жизненного цикла волос, они становятся тоньше, реже, бледнее.
Впереди сезон купальников. Хочется иметь идеальную фигуру перед выходом на пляж.
Хочется, значит, нужно сделать. Спорт и правильное питание – неотъемлемые атрибуты на пути к совершенным формам. Это классный путь, правда, не быстрый. Но его можно сократить с помощью инновационных технологий и современного оборудования – гордость Merve. Взять, к примеру, ULFIT-липолиз. Это, так называемая, альтернатива хирургической липосакции, когда с помощью высокоинтенсивного, сфокусированного ультразвука, который проходит до заданной глубины 6, 9 или 13 мм, осуществляется прогрев подкожно-жировой клетчатки, и жировые клетки разрушаются.У многих есть еще один навязчивый «враг» – целлюлит.
И этого врага можно нейтрализовать. Совсем недавно нашей новой гордостью стал израильско-американский аппарат для 4D-моделирования лица и тела Venus Legasy. Мы третья клиника в России, кто имеет это высокотехнологичное оборудование, сила которого в том, что прогрев в совокупности с вакуумным воздействием оказывает мощный лимфодренажный эффект и побеждает целлюлит. Курс процедур с интервалом семь-десять дней, и к лету от «апельсиновой корки» не останется и следа. Этот вариант актуален и в борьбе с дряблостью, обвисанием кожи, появившимися в результате резкого похудения или после родов. На практике в особых случаях, когда монотерапии недостаточно, подключается весь арсенал наших методик и опытов. Так, шикарных результатов при работе с растяжками позволяет добиться смежная процедура - инвазивный RF–лифтинг. А иногда не обойтись без инъекций препарата, стимулирующего синтез коллагена. Не устану повторять – каждый случай уникален. Важно наблюдаться у «своего» врача, который обладает системным мышлением, не работает по принципу «уколоть – прогреть», а компетентен в целом оценить состояние организма.ULFIT-липолиз – очень комфортная и безопасная процедура, в результате которой разрушенные жировые клетки выводятся из организма через лимфатическую систему. Процедура дает шикарные результаты в области локальных жировых «ловушек» – живот, боковые поверхности туловища, надколенная зона.Технология 4D-моделирования лица и тела Venus Legasy представляет собой сочетание RF-липолиза и вакуума – бесподобная омолаживающая альтернатива инъекциям и процедурам с реабилитационным периодом. При этом абсолютно комфортная – Venus Legasy является единственным в своем роде аппаратом, оснащенный термодатчиком, что позволяет четко контролировать подачу тепла. Для коррекции тела, чтобы вызвать растворение жировых клеток, требуется больший прогрев. А при работе с лицом для стимуляции обменных процессов и деления клеток нагрев не должен превышать 40 градусов.