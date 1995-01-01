В чем практическая суть квантовых компьютеров, как именно они изменят мир? Квантовый компьютер называют атомной бомбой XXI века, потому что он открывает ­бесконечные возможности для хакеров, для кибератак — разгадать любой шифр не будет проблемой! Но польза от него в разы больше, чем вред. Такие компьютеры дадут мощнейший толчок науке — по оценкам многих экспертов, квантовые вычисления могут помочь создать вакцины от многих болезней: от рака до коронавируса. Ведь разработка вакцины — не что иное, как перебор вариантов построения молекул. Это та задача, с которой квантовый компьютер справляется лучше всего. Это наверняка понимают и правительства, и военные, и крупные мировые корпорации. Понимают очень хорошо, в мире идет настоящая квантовая гонка. Известно о программе «Горизонт 2020», финансируемой Евросоюзом, аналогичных программах Великобритании, Японии, США. Правительства выделяют на развитие квантовой физики миллиарды долларов еженедельно, вкладывается в эту ветвь науки и Россия. Я уже не говорю о Китае, где на квантовые разработки дают деньги и коммерческие гиганты вроде Alibaba, и правительство.

Кто-то уже заинтересовался вашей разработкой?

Безусловно интерес есть, мы уже запатентовали лазер в России и патентуем его в Европе. Но надо понимать — мы в самом начале пути, до непосредственного создания квантового компьютера еще нужно время. Пока что наиболее конкретный интерес к нашему открытию демонстрирует Китай — там под моим руководством построили целый научно-исследовательский центр в университете Уэстлейк (Ханчжоу), в том числе для работы над квантовыми компьютерами.

В 2011 году вы, будучи профессором Университета Саутгемптона, приняли предложение возглавить лабораторию оптики спина в СПбГУ. Для вас было важно сделать вклад в российскую науку?

Конечно, ведь я учился в России, в Петербурге. Кстати, окончил знаменитый физико-математический лицей № 239. Защитил кандидатскую диссертацию в Физико-техническом институте имени Иоффе. Мой отъезд в Европу не был эмиграцией — просто в 1997 году я получил предложение о работе из Университета Блеза Паскаля во французском Клермон-Ферране и принял его, а в 2005 году возглавил кафедру нанофизики и фотоники в Университете Саутгемп­тона. При всем этом я всегда поддерживал связь с коллегами, считал и считаю, что российская школа теоретической физики и экспериментальной физики твердого тела — одна из лучших в мире.

Но в 1990‑е зарплаты в России были невероятно низкими, и талантливые ученые разбегались по миру. К счастью, в конце 2000‑х — начале 2010‑х в России появилась государственная программа мегагрантов, цель которой — возвращение в страну уехавших на Запад российских ученых и привлечение иностранных специалистов. Один из таких грантов получил СПбГУ, пригласил меня, и я с радостью принял это приглашение. В России я работаю 3–4 месяца в году. Теперь наша петербургская лаборатория — одна из ведущих в российской физике твердого тела.

