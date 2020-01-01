О толерантности и о том, во что она превратилась



Недавно у нас с мужем состоялся забавный диалог:

— Как ты думаешь, если я напишу в Инстаграм в новогоднем поздравлении, что для меня ключевой фигурой всегда был Дед Мороз, а Снегурочку я никогда не воспринимал серьезно, это нормально?

— Конечно нет! Феминистки сожгут тебя на костре.

И тут я задумалась о том, что жизнь современного человека, особенно публичного, это минное поле.

Ничего не стоит обидеть феминисток, чувства геев, верующих и верующих геев, вывести из себя зоозащитников и довести до обморока прогрессивных иностранных туристов, не нашедших в Шереметьево третьего туалета для тех, кто не определился с гендерной принадлежностью. Женщины в Европе уверенно ходят в мужской туалет, и попробуй им возрази, расхожая фраза who cares about gender? становится вторым флагом развитых европейских стран.

К сожалению, фарисейство и двойные стандарты могут окончательно запутать морально неустойчивых людей.

Гей-парады считаются пропагандой безнравственности, а бесконтрольный поток чернухи в желтой прессе, буллинг в соцсетях — никого не волнуют. Куриное мясо, напичканное гормонами и антибиотиками, колбаса из шкур животных и пенопласта, поддельные лекарства в аптеках, нищенские зарплаты врачей, учителей, тяготы пенсионеров, адская жизнь на периферии, насилие в семье — эти вопросы мало кого заботят, важнее, кто с кем спит и на что богатые люди тратят деньги. Лента Инстаграма для многих становится ежечасной медитацией, уходом от проблем и реальности. Безнравственность начинается с бесчеловечного отношения людей друг к другу, с неспособности видеть чужую боль, с осуждения, ненависти и черной зависти.

Удивительно, что, к примеру, нашумевшая формулировка «оскорбить чувства верующих» придумана отнюдь не верующими людьми. Эта уничижительная фраза построена таким образом, чтобы вызывать негативную реакцию неверующих и столкнуть людей лбами. Я верующий человек, но на панк-молебен Pussy Riot реагирую не с осуждением, но с грустью, потому что понимаю — Бог поругаем не бывает. Оскорбил ли мои чувства фильм Алексея Учителя про Матильду? Нет, потому что сюжет не имеет никакого отношения к реальным событиям. Но людям, которые находятся в пограничном состоянии между экстремизмом и глупостью, такие информационные вбросы заходят на ура, и вот они готовы жечь костры и громить кого угодно — неверующих, вегетарианцев — какая им разница.

