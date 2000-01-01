Подводить итоги прошедшего дня

Стараюсь начинать утро с короткой рефлексивной записки, анализирующей вчерашний день. Привычка появилась у меня три года назад, когда я закончил обучение во французской бизнес-школе INSEAD. Это не какие-нибудь формальные «итоги дня», я не описываю все произошедшие за прошедший день события и результаты. Скорее отмечаю самые значимые ощущения и мысли по поводу этих событий. Такая методика дает чувство осмысленности. Иногда после важных мероприятий, на которые ты затратил много времени, понимаешь, что писать тут не о чем. А что-то короткое, фрагментарное, наоборот, вызвало эмоции и новые идеи. Смысл этих записей состоит еще и в том, чтобы их впоследствии перечитывать. Это у меня, к сожалению, пока плохо получается.



Формировать цели на год

В конце каждого года я составляю план действий на будущее — основные задачи, связанные и с моей работой, и с собственным развитием. Я отвожу на это пару часов, все умещается буквально на одну страницу. Там нет каких-либо откровений, но сам факт наличия этой бумаги перед глазами очень дисциплинирует.



Структурировать ежедневные задачи

Сейчас для планирования своих дел я пользуюсь календарем в смартфоне. А первый еженедельник появился у меня еще на первом курсе института, в далеком 1981 году, когда не было никакой культуры тайм-менеджмента. Сначала свои планы на неделю я помещал на страничный разворот. Через три года его стало не хватать, я перешел на формат ежедневника.

Один день — одна страница ежедневника. Живу в таком режиме 40 лет, и это очень помогает. Некоторые мероприятия расписаны на год вперед, некоторые — на несколько месяцев. Но основное количество своих задач я представляю за 2–3 недели. И добавить что-то экстренное на следующую неделю будет уже трудно. Конечно, это всегда вопрос приоритетов — если мне нужно провести действительно важную встречу, я могу отказаться от другого дела. Но все же люблю, когда все идет по плану.



Сохранять перерывы между встречами

Я стараюсь, чтобы между всеми запланированными мероприятиями были небольшие окна, чтобы одна группа посетителей не сменяла другую в непрерывном потоке. Это дает возможность осмыслить услышанное, переключиться на другую тему. Понимание того, что перерывы необходимы, пришло ко мне всего несколько лет назад. Например, когда я работал в Министерстве экономического развития и торговли РФ, такого понимания еще не было. Во-первых, была большая нагрузка и давление из-за количества дел и встреч. Во-вторых, ложная, на мой взгляд, мысленная установка, что ты не можешь себе позволить ни минуты без проактивной деятельности.



Останавливаться для спокойных размышлений

Я уверен в том, что огромная часть проблем в нашей жизни появляется только потому, что мы не находим пяти минут, чтобы спокойно подумать над ситуацией. Мы постоянно чем-то заняты и не позволяем себе делать остановок. Однако за пять минут в голову могут прийти действительно важные вещи, которые, например, изменят ваш график, сделают его менее насыщенным, но более содержательным и продуктивным. Раньше мне казалось, что ты не можешь просто сидеть, ничего не делая, я боялся таких моментов. Сразу начинал срочно чем-то заниматься, обычно чем-то ­банальным и рутинным. Если все же попробовать остановиться, может начаться продуктивная мысленная работа. Конечно, главное не подгонять себя: «Почему уже три минуты сижу, а в голове ни одной интересной идеи».



Уметь делегировать задачи, чтобы сохранить время и избежать манипуляций

Если вы хотите сохранить свое рабочее время, нужно научиться делегировать полномочия. Рассматривая свой опыт в ретроспективе, могу сказать, что я часто на словах говорил о том, что делегирование — это важно, но на деле ничего не делегировал. Если вы не склонны к делегированию, подчиненные могут манипулировать и перекладывать на вас свои задачи. Например, сотрудник спрашивает совета: «Как вы думаете, как поступить в этой ситуации?» Вы подсознательно воспринимаете такой вопрос как профессиональный вызов, не хотите показать подчиненному, что вы чего-то не знаете, не можете или, не дай бог, не хотите решать. И забываете, что предложить решение — это задача сотрудника, причем оплачиваемая. Сейчас, даже зная ответ, я стараюсь себя останавливать и не озвучивать его.

